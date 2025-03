Sorin Cârțu n-a iertat pe nimeni după Universitatea Craiova – Farul 1-0! Istvan Kovacs, principalul inamic: „Am avut penalty clar!”

Deși „leii” lui Mirel Rădoi au obținut toate cele 3 puncte, Sorin Cârțu nu s-a abținut să nu îl critice pe arbitrul Istvan Kovacs.

Sorin Cârțu, fără menajamente la adresa lui Istvan Kovacs după Universitatea Craiova – Farul 1-0

Echipa lui Mirel Rădoi a început meciul extrem de ofensiv. Jucătorii săi au luat cu asalt poarta lui Buzbuchi încă din primele minute. Alexandru Mitriță a căzut în careu în minutul 9 după un contact cu Mihai Bălașa, dar

Faza în care oltenii au cerut penalty nu a fost uitată. Sorin Cârțu, , a avut un discurs vehement la adresa acestuia la finalul partidei din Bănie.

„Nu înţeleg ce se întâmplă cu Kovacs! La el e o mare problemă”

„E diferenţă faţă de cele din spate exceptând FCSB. E bine că am exploatat momentul. O victorie care ne-a adus pe primul loc. Din păcate, am câştigat doar cu 1-0. Puţin faţă de ce am jucat şi de ceea ce arătat. E important însă să câştigi. Trebuie să te obişnuieşti şi cu 1-0.

Am avut şi un penalty clar, în primele minute. Nu înţeleg ce se întâmplă cu Kovacs. E o recidivă după FCSB cu Dinamo. Eu nu înţeleg ce e cu cei din VAR, ce rost au ei când arbitrează Kovacs. Au reţinerea să-l cheme, să îi atragă atenţia.

La el e o mare problemă. El a văzut că Bălaşa a jucat mingea, dar nu ştiu ce minge a văzut el că a atins. Nu e premeditare, dar prea mare încredere în el. Nu vreau să spun că are caracteristici de aroganţă, dar e o problemă. Ne-a prejudiciat de acel penalty”, a spus Sorin Cârțu, citat de .

După succesul de pe teren propriu cu Farul, echipa lui Mirel Rădoi a urcat, temporar, pe primul loc în Superliga, cu 52 de puncte. Ultimul meci din sezonul regular va fi cel cu FCSB, în deplasare (duminică, 9 martie, de la 20:00).