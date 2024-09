Sorin Cârțu nu a mai rezistat după ce oltenii au pierdut la Iași. „Nu au ADN de winneri”. Pe cine a pus la pământ: „Joacă după ureche. Haotic!”

Sorin Cârțu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre . Craiova trece printr-o perioadă complicată, cu trei meciuri fără victorie, și Cârțu nu a ezitat să-și exprime nemulțumirea.

Sorin Cârțu, un car de nervi după Poli Iași – Universitatea Craiova 2-0

Deși acum câteva săptămâni, oamenii din fotbalul românesc o vedeau pe Universitatea Craiova ca pe o mare favorită la titlu, lucrurile s-au mai schimbat.

Sorin Cârțu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a încercat să analizeze jocul oltenilor de la Iași. Acesta a criticat schimbările făcute de antrenor, dar și felul în care jucătorii săi s-au prezentat, mai ales în prima repriză.

„An de an noi anunțăm obiectivul, jucăm o perioadă foarte bine, după care… de trei etape nu avem nicio victorie. Pentru o echipă cu un asemenea lot și condiții, nu ar trebui să pierdem niciun meci, cu oricine am juca. Eu nu spun că ar trebui să câștigăm tot, dar măcar să avem orgoliu. Să nu ieșim învinși de pe teren.

În prima repriză, când terenul era într-o stare bună pentru fotbal, se putea juca. Atunci ar fi trebuit să ne luăm un avantaj față de Poli Iași și să ne punem în valoare plusul tehnico-tactic. Noi atunci am abuzat de niște pase lungi, încercând pase în spatele apărării”, a precizat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu: „Eu mă satur. Nu am văzut în viața mea asemenea ocazii”

Cârțu a criticat faptul că echipa nu a reușit să profite de oportunitățile din prima repriză și a subliniat că în a doua repriză meciul s-a transformat într-o luptă fizică. „În a doua parte a reprizei secunde, nu s-a mai putut vorbi de fotbal. A fost doar vorba de forță și luptă. Trebuiau doi atacanți centrali. Lupta trebuia dată în careu.

Eu nu am înțeles schimbarea Ivan – Barbu. Noi am păcătuit. Nu s-a putut rezolva nimic. În prima jumătate a reprizei a doua puteam întoarce scorul. Nu am văzut în viața mea asemenea ocazii. Să nu poți înscrie din 3-4 metri. Să nu găsești soluția necesară.

Eu mă satur. Când vorbesc, lumea zice că aș avea vreun necaz cu ei sau că aș fi invidios. Eu când mă uit la un meci, îl văd cu ochiul specialistului, nu mă uit ca un spectator. Văd ce ar trebui făcut pentru a împlini obiectivul. Trebuie continuitate. Trebuie dârzenie”, a mai spus acesta.

Oshima și Sierra, criticați dur de Sorin Cârțu

Sorin Cârțu nu s-a ferit să-și exprime nemulțumirea față de performanțele individuale ale jucătorilor de la Universitatea Craiova, criticându-i dur pentru lipsa de determinare și profesionalism.

„Jucătorii pe care i-am văzut până acum… Oshima are un stil interesant de joc. E tentant să-l apreciezi, dar el joacă foarte mult după ureche. Trebuia să aștepte o pasă în spate, dar s-a dus pe linia atacanților și apoi a avut loc un contraatac. În meciul cu Rapid, el nu a stat pe linia de 16 metri. Trebuia să aducă siguranță în vederea unui contraatac. Lipsesc jucătorii care să fie conectați. În schimb, mi-a plăcut Mora. E puțin totuși.

Eu mă uit la Sierra. Nu se poate să faci o asemenea greșeală. Uită fotbalul. El a jucat în liga a doua din Spania. Nu știe cum trebuie să acționeze ca fundaș stânga? Fă linia cu Zajkov. Ați văzut cum s-a dus? L-a scos din offside. Lipsă de inteligență. E haotic. Nu poți să joci după ureche niciodată, mai ales că ești adus din afară pentru a îmbunătăți situația echipei. Cum poți să faci asemenea greșeală?”, a explicat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

“LIPSA DE INTELIGENTA!” Sorin Cartu, TIRADA IN DIRECT dupa Poli Iasi - Universitatea Craiova 2-0