Sport

Sorin Cârțu nu are liniște înainte de Spartak Trnava- Universiatea Craiova. „Nu am avea nicio scuză, niciun alibi”

Ce a declarat Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, cu o oră înainte de duelul cu Spartak Trnava din Slovacia.
Alex Bodnariu
14.08.2025 | 20:50
Sorin Cartu nu are liniste inainte de Spartak Trnava Universiatea Craiova Nu am avea nicio scuza niciun alibi
ULTIMA ORĂ
Sorin Cârțu nu are liniște înainte de Spartak Trnava- Universiatea Craiova. „Nu am avea nicio scuză, niciun alibi”

Universitatea Craiova joacă în această seară returul cu Spartak Trnava, din preliminariile Conference League. Oltenii s-au impus în prima manșă cu scorul de 3-0, în fața propriilor fani, însă Sorin Cârțu, oficialul echipei din Bănie, are în continuare emoții în privința calificării.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, cu gândul la calificarea în playoff

Slovacii au făcut un joc bun în Bănie, însă au cedat pe finalul meciului, iar Universitatea Craiova pleacă acum cu un avantaj de 3 goluri. La prima vedere, echipa lui Mirel Rădoi este favorita clară, însă în fotbal au mai existat reveniri incredibile.

Sorin Cârțu este de părere că încă nu este jucată calificarea. Oficialul echipei din Bănie speră ca elevii lui Mirel Rădoi să intre bine în meci. Acesta a subliniat jocul bun prestat de echipa din Slovacia în prima repriză a duelului din manșa tur.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu: „Trebuie să exploatăm rezultatul din tur”

„Eu nu sunt liniștit. Știu ce înseamnă meciuri de acest tip: e totul sau nimic. Aș vrea ca băieții să fie pregătiți și să știe că întâlnesc o echipă care își joacă ultima șansă. După părerea mea, au jucat bine în prima parte a meciului, dar am echilibrat pe final.

Presiunea pe care au pus-o în acel moment mă face să mă gândesc, cu emoții, la ceea ce s-ar putea întâmpla azi, pe terenul lor. În repriza a doua au cedat, iar noi am fost superiori. Nu am avea nicio scuză, niciun alibi și nici cea mai mică urmă de compătimire dacă am fi eliminați.

ADVERTISEMENT
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost...
Digi24.ro
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein

Trebuie să exploatăm rezultatul din tur. Noi avem niște pretenții, iar targetul nostru este calificarea în cupele europene. Trebuie să încercăm să mergem în grupe. Avem o șansă mare, un avantaj pe care trebuie să îl exploatăm. Nu avem voie să dăm cu piciorul acestei oportunități”, a explicat Sorin Cârțu la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca...
Digisport.ro
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”

Echipele de start la Spartak Trnava – Universiatea Craiova

Spartak Trnava: Frelih – Kpstrna, Nwadike, Karhan – Holik, Kratochvil, Prochazka, Mikovic – Azango, Duris, Skrbo. Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Gong, Kudlicka, Daniel, Tomic, Moistsrapishvili, Taraduda, Sabo, Badolo. Antrenor:Michal Scasny.
Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Ștefan – Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: Lung Jr., Popescu, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Mogoș, Rădulescu, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba. Antrenor: Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT
Ioan Becali a dezvăluit topul jucătorilor “vopsiți” pentru transferuri pe bani grei: “Un...
Fanatik
Ioan Becali a dezvăluit topul jucătorilor “vopsiți” pentru transferuri pe bani grei: “Un pupic de 500.000 de dolari”
Braga – CFR Cluj, live video în manșa retur din turul 3 preliminar...
Fanatik
Braga – CFR Cluj, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Cum arată echipele de start
Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este...
Fanatik
Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este postul de televiziune străin care transmite partida
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!