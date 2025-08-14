Sorin Cârțu nu are liniște înainte de Spartak Trnava- Universiatea Craiova. „Nu am avea nicio scuză, niciun alibi”

, din preliminariile Conference League. Oltenii s-au impus în prima manșă cu scorul de 3-0, în fața propriilor fani, însă Sorin Cârțu, oficialul echipei din Bănie, are în continuare emoții în privința calificării.

Universitatea Craiova, cu gândul la calificarea în playoff

La prima vedere, echipa lui Mirel Rădoi este favorita clară, însă în fotbal au mai existat reveniri incredibile.

Sorin Cârțu este de părere că încă nu este jucată calificarea. Oficialul echipei din Bănie speră ca elevii lui Mirel Rădoi să intre bine în meci. Acesta a subliniat jocul bun prestat de echipa din Slovacia în prima repriză a duelului din manșa tur.

Sorin Cârțu: „Trebuie să exploatăm rezultatul din tur”

„Eu nu sunt liniștit. Știu ce înseamnă meciuri de acest tip: e totul sau nimic. Aș vrea ca băieții să fie pregătiți și să știe că întâlnesc o echipă care își joacă ultima șansă. După părerea mea, au jucat bine în prima parte a meciului, dar am echilibrat pe final.

Presiunea pe care au pus-o în acel moment mă face să mă gândesc, cu emoții, la ceea ce s-ar putea întâmpla azi, pe terenul lor. În repriza a doua au cedat, iar noi am fost superiori. Nu am avea nicio scuză, niciun alibi și nici cea mai mică urmă de compătimire dacă am fi eliminați.

Trebuie să exploatăm rezultatul din tur. Noi avem niște pretenții, iar targetul nostru este calificarea în cupele europene. Trebuie să încercăm să mergem în grupe. Avem o șansă mare, un avantaj pe care trebuie să îl exploatăm. Nu avem voie să dăm cu piciorul acestei oportunități”, a explicat Sorin Cârțu la

Echipele de start la Spartak Trnava – Universiatea Craiova

Spartak Trnava: Frelih – Kpstrna, Nwadike, Karhan – Holik, Kratochvil, Prochazka, Mikovic – Azango, Duris, Skrbo. Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Gong, Kudlicka, Daniel, Tomic, Moistsrapishvili, Taraduda, Sabo, Badolo. Antrenor:Michal Scasny.

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Ștefan – Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: Lung Jr., Popescu, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Mogoș, Rădulescu, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba. Antrenor: Mirel Rădoi.