În vârstă de 22 de ani, Anzor Mekvabishvili este singurul străin din SuperLiga care a fost convocat la EURO 2024. Georgianul a fost trecut de către selecționerul francez Willy Sagnol în lotul celor 26 de jucători care vor merge în Germania.

Sorin Cârțu nu e impresionat de singurul străin din SuperLiga convocat la Euro: “Nu e decisiv!”

Fostul președinte a discutat despre singurul străin din SuperLiga care a fost convocat la EURO 2024. , nu îl impresionează pe Sorin Cârțu, iar acesta susține că nu este un fotbalist determinant pentru echipă.

“A fost în lot și când au jucat cu grecii, dar a stat în tribună. Nu este un fotbalist rău. Din punctul meu de vedere dă un randament bun, dar nu este la nivelul în care poți să spui că este un jucător decisiv.

Scoate-l pe Mitriță din echipă și vezi cum e echipa și ia-l și pe Anzor din echipă și vezi ce înseamnă. Nu e problemă. Eu la nivelul acesta văd valoarea lui de străin la Craiova”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, despre revenirea la Universitatea Craiova: “Nu puneți presiune”

După ce Mihai Rotaru a anunțat că l-a chemat pe Sorin Cârțu la adunarea acționarilor de la Universitatea Craiova, .

“Nu am semnat și nu mai puneți presiune. Nu am avut nicio discuție în sensul acesta. Din punctul meu de vedere este singurul club pentru care nu sunt orgolii.

Întotdeauna când Universitatea m-a cerut am zis OK. Bine, dacă am avut posibilitatea să fac asta și nu eram sub contract cu alte echipe, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori.

Dar când au avut nevoie, mai ales în perioadele dificile, am fost și mi-am îndeplinit obiectivul de fiecare dată. Asta în ceea ce privește antrenoratul. Am fost când erau la retrogradare. De aceea nu am avut ca obiectiv titlul.

Când se reglau lucrurile începeau să spună că sunt dificil, că am pretenții. Toți care au fost au făcut așa. Începeau să acționeze într-un mod în care m-au deranjat.

Eu când sunt în casa cuiva și nu are plăcerea să stea cu mine la masă, nu am treabă, mă ridic și plec. Am atâtea mese unde pot să stau cu altcineva”, a mai spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Revine Sorin Cârțu la Universitatea Craiova?