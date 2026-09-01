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Speculațiile din ultimele săptămâni privind o posibilă schimbare pe banca Universității Craiova au primit un răspuns clar din partea lui Sorin Cârțu. Președintele oltenilor a vorbit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, despre situația lui Filipe Coelho și a explicat de ce rezultatul și prestația din Giulești nu justifică, în acest moment, o schimbare de antrenor. În același context, Cârțu a făcut referire și la Mirel Rădoi, despre care a avut un discurs nuanțat

Sorin Cârțu, mesaj clar despre viitorul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

, Universitatea Craiova continuă să fie implicată în lupta pentru primele poziții în SuperLiga, iar prestația din Giulești a fost un argument important pentru conducerea clubului. În ultimele zile au existat însă voci care au pus sub semnul întrebării poziția lui Filipe Coelho și au cerut inclusiv schimbarea tehnicianului portughez.

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Sorin Cârțu a respins categoric această variantă și a transmis că nu se pune problema ca Universitatea Craiova să schimbe antrenorul în acest moment. Președintele clubului a subliniat că deciziile de acest tip aparțin acționarilor și că evoluția echipei din partida cu Rapid nu indică existența unei crize care să impună o asemenea măsură.

„A, nu există să-l schimbăm pe Coelho, ce moment? Acum, după partida cu Rapid, jocul și atitudinea pe care am avut-o? Acum ce să mai spună lumea? Nu e niciun moment grav, nu e momentul să schimbi antrenorii sau să cauți altceva. Deciziile sunt doar la acționari, atât. Orice este posibil. Mie îmi pare rău de ce i s-a întâmplat acolo lui Mirel, pentru că știți că eu am fost, așa, un adept al lui. Mie mi-a plăcut întotdeauna. Are niște probleme de ăstea emoționale, cu echilibrul emoțional. Nu îl caracterizez acum, dar ca antrenor nu e rău deloc“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Legenda din Bănie, Rodion Cămătaru, îl apără pe Filipe Coelho: „Nu poți să spui că totul s-a terminat într-un an”

Filipe Coelho, în ciuda faptului că echipa din Bănie scârțâie serios în acest început de sezon, încă are parte de încredere maximă din partea conducerii clubului. , o informație oferită în exclusivitate de FANATIK.

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La rândul său, Rodion Cămătaru îl apără și el pe tehnicianul care a adus 3 titluri în Bănie în ultimele câteva luni: „(n.r. Cum vi se pare Coelho în acest nou sezon? S-a schimbat ceva la el?) Nu știu dacă s-a schimbat la el, dar s-a schimbat la echipă. Adică se mai întâmplă lucruri de genul ăsta când vii după pauză, iei totul, și după aceea relaxarea revine. Vine o relaxare… Să vedem mai departe cum va gestiona aceste lucruri. Dar eu n-aș da vina pe antrenor, că am văzut că mulți (n.r. îl critică)…

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Așa e fotbalul. Adică după un an de zile a pierdut felul de a antrena? Nu mi se pare corect, de a-l analiza. Am văzut multe opinii și păreri care îl pun la zid. Nu știu, la fotbal știți cum e. Și a avut un parcurs foarte bun un an de zile. Nu poți să spui acum că totul s-a terminat într-un an de zile. Există asemenea sincope în viața unei echipe”, a spus și Cămătaru.