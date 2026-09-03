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A trecut o săptămână de la durerosul meci Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0, din play-off-ul Europa League. Sorin Cârțu, președintele oltenilor, admite că acest eșec a lăsat o rană destul de adâncă în Bănie. Ce spune legenda „Științei” despre grupa de Conference League. Câte puncte ar putea face campioana din SuperLiga.

Eliminarea Craiovei din Europa a lăsat urme în Bănie. Sorin Cârțu recunoaște că încă există o rană lăsată de meciul din Armenia

În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu (70 de ani), a făcut o retrospectivă a actualului parcurs european al echipei din Bănie. Întrebat dacă ceea ce a realizat echipa lui Filipe Coelho i se pare suficient, mai exact grupa de Conference League, „Sorinaccio” a spus, în primă fază, că, oarecum, obiectivul a fost realizat.

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„(n.r. De ce a fost parcursul Craiovei în Europa sub așteptări?) Păi, de ce sub așteptări? Din punct de vedere al obiectivelor pe care ni le-am propus, trebuie să spunem că am vrut să atingem o grupă de cupă europeană. Pentru Champions League era foarte, foarte dificil să ne gândim la grupe. În Europa League a fost un mare ghinion, pe fondul unor jocuri bune. Cu armenii am fost surprinși în prima parte a jocului de la Craiova, dar trei din patru reprize au fost ale noastre”, spune Cârțu.

Președintele oltenilor a mai punctat faptul că nu este decât o rană similară celei din sezonul trecut, mai exact meciul cu AEK Atena. Și acum, Craiova încă este rănită pentru ratarea dramatică a calificării în grupele Europa League. Sorin Cârțu a fost sincer și a recunoscut acest lucru.

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„(n.r. V-a rănit eșecul din Europa League?) E rană, pentru că trebuie să recunoaștem că am fost acolo atât de aproape și într-o partidă în care, ați văzut și voi, am dominat-o de la un cap la altul. Am fost aproape de niște goluri, ocazii, au fost multe, multe situații care să ne îndreptățească să fi sperat pentru calificarea asta în Europa. Dar dacă așa e, așa a fost scris, n-ai ce să… Chestiile astea te marchează. Ăsta e fotbalul. Poate se întoarce cu 180 de grade și vin și pentru noi situațiile acestea pe viitor”, adaugă oficialul din Bănie.

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Ce speranțe are Sorin Cârțu în grupa de Conference League. Câte puncte poate face Craiova

Referindu-se la viitor și la ceea ce a realizat Craiova, Sorin Cârțu își exprimă speranța ca față de anul precedent. „Să sperăm că anul ăsta poate facem mai mult, mai multe puncte decât anul trecut. Este o grupă în care putem să sperăm. Insatisfacția asta care a fost că nu suntem în Europa poate vine egalată de satisfacția că vom face mai multe puncte și vom ajunge în primăvara europeană”.

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Întrebat direct la FANATIK SUPERLIGA dacă Universitatea Craiova poate ieși de această dată din grupa europeană, legenda din Bănie a spus că șansele sunt mari. „(n.r. Putem să ieșim din grupe de data asta?) Eu zic că da. Putem să facem mai multe puncte decât a fost anul trecut. Parcă și CFR-ul la un moment dat a făcut cele mai multe puncte într-o grupă, vreo 10 sau așa și n-a putut să meargă în primăvară. (n.r. Crezi că 10 puncte poate face Craiova?) Da, se poate. Sunt 3 jocuri la care putem să sperăm”.