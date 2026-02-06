Sorin Cârțu, prima reacție după ce Tribunalul i-a dat dreptate lui Adrian Mititelu în privința palmaresului Craiovei: „Am luat foc în ședința aia”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a luat cuvântul după ce . Actualul președinte de onoare al clubului din SuperLiga este antrenorul care a adus ultimul titlu în Bănie, în sezonul 1990-1991.

Reacția lui Sorin Cârțu după ce Tribunalul i-a dat dreptate lui Adrian Mititelu în privința palmaresului Craiovei

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat, pe 5 februarie 2026, o hotărâre finală în dosarul privind palmaresul Universității Craiova, unul dintre cele mai complicate și mai îndelungate litigii din fotbalul românesc. Instanța a respins apelul formulat de Club Sportiv Universitatea Craiova.

pe banca tehnică aflându-se nimeni altul decât actualul președinte de onoare al clubului din SuperLiga, Sorin Cârțu.

„Eu am jucat la CS Universitatea Craiova, care avea handbal, volei. În momentul în care se tot discută de situația asta, de campionatul 1990-1991. Noi am primit banii de la Gică Popescu. Eu eram antrenorul și am râcâit puțin. În sensul că nu am fost de acord ca banii de la Gică Popescu să fie folosiți de toate secțiile. Și am cerut la vremea respectivă o contabilitate separată.

Nu știu de ce se spune că în 1991 s-a făcut FC Universitatea Craiova. Nu a existat așa ceva. Am avut o contabilitate separată. Instituția de învățământ ne-a trimis un contabil, într-un mod special, la club, pe Ghiță Marcel, ca să contabilizeze toate cheltuielile.

Era perioada în care antrenorul era jupânul. Era și președinte și doctor și tot. Eram numărul 1 în ceea ce înseamnă clubul. Și nu am vrut să se nască nicio discuție în ceea ce privește banii pe Gică Popescu. A fost o ședință la Universitatea cudecan, cu rector și am luat cuvântul. ‘Domne, nu vreau să fie niciun fel de discuție’. Vreau contabil separat pentru echipa de fotbal.

Dar nu s-a rupt, dar tot sub egida CS Univeristatea Craiova am câștigat campionatul. Eu nu știu decât că am jucat la clubul ăla și, la fel ca mine, au jucat toți din generația aia. Și Balaci și Crișan și Negrilă, Ungureanu, Lung. Toată Craiova Maxima.

Era o nebunie la momentul respectiv vis-a-vis de banii lui Gică Popescu. Au luat cuvântul niște profesori care cereau bani pentru că Gică Popescu a participat la nu știu ce cursuri și aveau nevoie de microscoape. Era o nebunie. Le luaseră mințile. Cerea unul de la orientare turistică. A fost o nebunie de ședință. Și am luat cuvântul și am spus că Gică Popescu nu a fost făcut nici de voleibaliști, nici de handbaliști. A fost făcut de fotbal.

Din banii ăia noi nici nu puteam da contracte. Era un vid la vremea respectivă de putere sau de statut, de organizare a cluburilor. Și am așteptat la momentul respectiv niște regulamente pe care le-a făcut FRF. Și au venit atunci cu ideea să folosești 30% ca să îți legi jucătorii de contracte din sumă, cum era milionul ăla. Noi din 300.000 puteam face contract pentru jucători și s-a acționat imediat. Și am legat toți jucătorii Craiovei de club pe 4-5 ani, făcându-lecontracte de 2500, de 5000, de 10.000, în funcție de valoarea jucătorilor. N-a fost vorba de niciun FC Craiova”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

800 de mii de euro a plătit PSV pentru transferul lui Gică Popescu, de la U Craiova, în iulie 1990

CS Universitatea Craiova, replică pentru Adrian Mititelu

În exclusivitate pentru FANATIK, președintele CS U Craiova, Paveal Badea, a transmis că și a explicat faptul că, în 1991, doar secția de fotbal s-a desprins din structura clubului, continuând activitatea sub tutela Ministerului Educației, cu resurse extrabugetare.

„(n.r. – Tu cum te consideri?) Eu consider că am jucat la CS Universitatea Craiova. Ăsta este adevărul. (n.r. – Acum îi aparții lui Mititelu) Păi vorbeau dinainte de campionatul ăla, 1990-1991. D-aia veneau și îmi scriau pe porți. Că eram bun al Universității Craiova. Tocmai pentru respectul pe care îl avea pentru cei care au făcut palmaresul ăsta (n.r. – ironic)”, a mai spus Sorin Cârțu.