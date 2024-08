Sorin Cârțu nu s-a arătat mulțumit de prestația fotbaliștilor străini din Sepsi – , scor 1-2. Fostul președinte al grupării din Bănie l-a analizat în detaliu pe Luis Paradela, pe care l-a comparat cu Alex Cîmpanu.

Sorin Cârțu pune tunurile pe jucătorii străini de la Universitatea Craiova: “Nu văd mare diferență”

Luis Paradela l-a găsit perfect pe , însă pasa excelentă de la Sfântu Gheorghe nu i-a schimbat părerea lui Sorin Cârțu. Acesta nu este impresionat de transferul lui Costel Gâlcă.

Sorin Cârțu l-a analizat la sânge pe internaționalul cubanez la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

„Nu sunt atât de încântat de Paradela, vreau să îl văd în continuare. Faptul că a dat o pasă aseară e puțin, e un jucător de colectiv, cum sunt și alți străini pe acolo, care se bucură de realizările unui autohton, vorbesc de Mitriță.

Suntem super dependenți de Mitriță când joacă bine, atunci când este blocat și nu are realizări nu dăm un șut pe poartă, așa cum a fost cazul cu Petrolul. Și la partida aia a jucat Paradela, eu mă aștept de la străini să iasă în prim-plan, nu să facă parte dintr-un colectiv învingător.

Nu văd că fac diferența, tu îl vezi pe Paradela să facă diferența? A dat o pasă bună, dar nu îl văd să ia mingea și să facă jumătate din ce face Mitriță. Noi avem probleme când este blocat Mitriță și nu e nimeni care să îl ajute”, a spus Sorin Cârțu.

„Nu văd mare diferență între el și Cîmpanu”

„Nu văd mare diferență între el și Cîmpanu, care a fost dat. Nu am fost un fan al lui Cîmpanu, mi s-a părut că s-a plătit foarte mult pe el și niciodată nu putem să recuperăm banii într-un fel. Markovic nu a fost trimis la Sibiu pentru că ieri nu i-a plăcut de el și astăzi a luat o decizie împotriva lui Markovic.

Sunt convins că s-a gândit mai de mult să îl treacă pe Markoviic deoparte, atunci de ce nu am luat la momentul respectiv un atacant. Când vrei să faci o echipă puternică, trebuie să pui la punct axul central, cu fundași centrali, cu atacanți.

Sierra mi s-a pare un jucător bun, are știința jocului, plasament, este și jucător de picior stânga. Numai că avem probleme la duelurile aeriene și la meciul de ieri nu am avut probleme terestre, adversarul nu a avut ocazii, dar am avut probleme pe centrări.

2-1 este mincinos într-un fel, pentru că noi trebuia să învingem cu un scor mai mare la cum s-a desfășurat partida. A fost un joc pe care l-am avut sub control, o evoluție schimbată la 180 de grade față de cea cu Petrolul.

Aveam încredere, ar fi fost nedrept ca partida asta să se termine altcumva decât cu victoria noastră. Avem niște problemele acolo, au fost niște centrări la care adversarul putea să dea gol cu puțină șansă”, a mai spus Sorin Cârțu.

