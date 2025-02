Sorin Cârțu a oferit un răspuns acuzelor aduse de Chipciu și Nistor după duelul . .

Sorin Cârțu, răspuns virulent la acuzele lui Chipciu și Nistor: „Frustrați! Ați greșit-o rău cu mine! Ați dat-o în porumbi”

Sorin Cârțu a avut „dreptul la replică” în cadrul FANATIK SUPERLIGA și le-a transmis atât lui Alexandru Chipciu, cât și lui Dan Nistor că au greșit în momentul în care l-au numit bețiv. Președintele „Științei” consideră că jucătorii au fost frustrați la final din cauza înfrângerii.

ADVERTISEMENT

„Aici chiar a luat-o razna Chipciu, pentru că treaba cu bețivul și băutura e aiurea. O să-i spun civilizatului Chipciu că ‘Ai greșit-o rău cu mine’, gândește-te că eu vreo 16 ani nu pus nicio picătură de alcool în gură, atunci când am avut hepatită C.

Singura dată când pot să beau e atunci când sunt în avion, pentru că mi-e frică. Atunci beau un whisky mic de calitate, atât! În rest nu veni tu cu mine să amplifici o situație, pentru ca declarația ta să pară mai agresivă! Ai dat-o în porumbi pe asta!

ADVERTISEMENT

Am văzut declarația lui Chipciu, dar nu vreau să o dau în polemici nici eu el, nici cu Nistor. Am văzut că Nistor se făcea că nu știe despre cine e vorba, îi spun eu că nu sunt ‘Domnul ăla, sunt domnul Cârțu care te-a adus la Universitatea Craiova, am fost printre cei care te-au susținut.

Un an de zile gândurile noastre să fii la Universitatea Craiova au fost îndeplinite’. După ce ai început să faci găști și bisericuțe în echipă, ai fost printre cei cărora am vrut să le dăm drumul. Ei sunt jucători frustrați pentru rezultatul de aseară și nu știu unde să îndrepte atenția”, a declarat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

„Chipciu a fost cel mai bun jucător de la Craiova aseară! Lasă-te dacă nu e de tine”

Președintele oltenilor a continuat dialogul cu Cristi Coste de la FANATIK SUPERLIGA și i-a transmis lui Chipciu să se lase de fotbal, asta în cazul dacă nu poate suporta ce se întâmplă. Ba mai mult, Cârțu a amintit și de episodul în care veteranul „șepcilor roșii” a fost amendat.

„Chipciu a fost cel mai bun de la noi de aseară, dacă e să o luăm așa! O să îi mai transmit civilizatului Chipciu: ‘Dacă ești așa civilizat, de ce nu ai ieșit tu, pentru că îți e silă de România. Lui îi place de România doar când primește patru puncte moca, iar când e să piardă, e o Românie despre care vorbesc în figuri, așa și Nistor.’

ADVERTISEMENT

Apropo, civilizatule! Vezi că pe mine nu m-a amendat jandarmeria, așa cum te-au amendat pe tine jandarmii tăi de la Cluj, în momentul în care ai înjurat spectatorii tăi de la Cluj! Nu te mai da tu civilizat pe aici și să spui că ‘Îți e scârbă de fotbalul românesc’. Lasă-te dacă nu e de tine!

Ce ai fi vrut, să îl acuze pe Cristea ei? Nu! L-au acuzat pe Cârțu! Eu l-am remarcat pe Chipciu, pentru că a fost cel mai bun jucător pentru noi!”, a încheiat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu, răspuns devastator pentru Chipciu și Nistor după U Craiova - U Cluj 1-0