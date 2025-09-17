Sorin Cârțu, reacție surpriză despre distanța de 16 puncte a Craiovei față de FCSB-ul lui Gigi Becali. Exclusiv

, și s-a îndepărtat de rivala . Președintele de onoare al Craiovei, Sorin Cârțu, a analizat la FANATIK SUPERLIGA diferența imensă dintre actualul lider și formația „roș-albastră”.

Sorin Cârțu, reacție surprinzătoare cu privire la distanța uriașă dintre Universitatea Craiova și FCSB

Universitatea Craiova a ajuns la 23 de puncte după succesul obținut pe „Ion Oblemenco” împotriva Farului, iar diferența față de FCSB este una foarte mare, 16 puncte. Chiar și în acext context, Sorin Cârțu, președintele de onoare al Craiovei, nu consideră că gruparea „roș-albastră” este deja eliminată din lupta pentru titlu.

„(n.r. te unge la inimioară că FCSB-ul e la 16 puncte de voi?) Nu concurăm numai cu FCSB-ul și cu CFR-ul. Vreau să-i văd și pe ceilalți în spate, când avem diferență mare și față de ceilalți, atunci mă unge”, a afirmat Sorin Cârțu la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, „provocat” de Horia Ivanovici: „Nu te unge pe tine că Gigi e la 16 puncte?”

FCSB și CFR Cluj se află în a doua jumătate a clasamentului, iar în acest context în zona de play-off se află mai multe nume surprinzătoare, precum FC Botoșani, FC Argeș sau UTA. Șansele ca aceste formații să fie implicate cu adevărat în lupta pentru titlu sunt reduse însă, aspect subliniat și de Marian Aliuță.

„Una e să fie CFR-ul acolo și alta e să fie Botoșaniul”, a declarat fostul internațional român, iar Sorin Cârțu a fost de acord: „Așa e”. Pe locul 2, la 4 puncte în urma Universității Craiova, se află Rapid, grupare care este de asemenea neînvinsă după primele 9 meciuri disputate în acest sezon.

Horia Ivanovici a insistat asupra distanței dintre Universitatea Craiova și formația patronată de Gigi Becali, FCSB: „Nu te unge pe tine că Gigi e la 16 puncte?” , iar Sorin Cârțu a recunoscut că este încântat de acest aspect, însă acesta rămâne precaut. „Mă unge, dar nu comentez foarte mult, știi cum e, au multe la dispoziție”, a transmis președintele de onoare al Universității Craiova la FANATIK SUPERLIGA.

