Sorin Cârțu, reacție virală după egalul dintre U Cluj și Universitatea Craiova 1-1: „Mă frecam la ochi ca Louis Munteanu”

Sorin Cârțu a avut o reacție virală când a fost pus să analizeze meciul dintre Fostul președinte al alb-albaștrilor l-a imitat, în direct, pe Louis Munteanu.

Sorin Cârțu, viral după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Îl imit pe Louis Munteanu”

Universitatea Craiova a ajuns la două puncte în patru etape. Echipa lui Constantin Gâlcă nu a reușit să câștige pe terenul liderului U Cluj. Pe Cluj Arena, alb-albaștrii au fost conduși cu 0-1 încă din prima repriză și l-au dezamăgit pe Sorin Cârțu. Legenda Craiovei Maxima a imitat când i-a văzut pe olteni cum joacă.

„Pentru mine, pentru Craiova, prima repriză nu am văzut-o bine. Mă frecam așa la ochi ca Louis Munteanu. Îl imit pe Louis Munteanu.

Repriza a doua a fost ceva mai diferit. Am fost mai agresivi, am încercat să recuperăm balonul mai departe de poarta noastră, de jumătatea noastră de teren. Că în prima repriză mai mult expectativă. Stăteam și ne uitam la ei. Pasau. D-aia au și avut o evoluție bună și au ieșit în evidență și au avut niște situații bune. Dar mi-a plăcut cum manevrau balonul și cum îl aduceau în față.

Repriza a doua am fost mai agresivi. Am și schimbat ceva în așezare. În prima repriză am început cu Mitriță în banda stânga și acolo Silaghi și cu Boboc au făcut multe probleme pentru Craiova. Pentru că Mitriță, defensiv, mai puțin. La un momentdat s-a schimbat”.

„Un rezultat echitabil”

Pe Cluj Arena, gazdele au deschis scorul în minutul 38 prin reușita lui Mamadou Thiam. Oltenii au reușit să egaleze 30 de minute mai târziu, când Simion a deviat în propria poartă mingea expediată de Oshima.

„L-au trecut pe Paradela în stânga și a blocat mai mult partea stângă. Paradela la momente de a bloca adversarul e bun. Dar să ne ajute și pe noi să dezvoltăm are probleme.

Noi am marcat un gol norocos. Eu spun că e autogol. Șutul lui Oshima se ducea departe. E un autogol, dar egalul e un rezultat echitabil. Până la urmă 1-1 e echitabil pentru ce s-a arătat în teren”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA , show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Ca urmare a rezultatului de pe Cluj Arena, echipa lui Neluțu Sabău rămâne lider în SuperLiga, cu 22 de puncte, în timp ce Universitatea Craiova e pe locul 4, cu 16 puncte.