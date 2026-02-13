Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârțu, reacție virulentă după faza controversată cu Luca Băsceanu din U Craiova – FCSB 2-2: „Ce atâta politică? Polemici gratuite”

Sorin Cârțu s-a dezlănțuit după Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Președintele de onoare al oltenilor s-a luat de rivalii din București, care au cerut henț la Luca Băsceanu
Cristian Măciucă
13.02.2026 | 12:25
Sorin Cartu reactie virulenta dupa faza controversata cu Luca Basceanu din U Craiova FCSB 22 Ce atata politica Polemici gratuite
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu, reacție virulentă după faza controversată cu Luca Băsceanu din U Craiova - FCSB 2-2: „Ce atâta politică? Polemici gratuite”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Oltenii fac front comun împotriva celor de la FCSB. Sorin Cârțu a lansat și el un atac împotriva rivalilor după 2-2 din Cupa României. Totul a plecat de la controversata fază din minutul 54, când roș-albaștrii au cerut henț la Luca Băsceanu.

Sorin Cârțu, vehement după U Craiova – FCSB 2-2

După Silvian Cristescu, care a dat de pământ cu arbitrajul brigăzii lui Horațiu Feșnic, a venit rândul lui Sorin Cârțu să iasă la atac. Cele două formații se vor întâlni, din nou, în derby-ul etapei a 27-a, duminică, 15 februarie, de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Îl vrei pe Feșnic duminică?) Eu v-am spus ce îmi doresc. Întotdeauna, arbitrul care e la centru sau cei care arbitrează partidele noastre cu FCSB să nu intre în polemici, deși aseară ați văzut câte polemici au fost. Pe o chestie, care, ca judecată, e foarte simplă. Nu e henț. Ce atâta polemică?

Ați văzut și părerea lui Porumboiu, a lui Balaj, care spun clar că tot ce e de la henț în sus nu se sancționează. Dacă astea sunt regulile, să le schimbe lumea? Mie nici nu mi se pare. Nu poți spune că atinge puțin. Se vede din față că sare din umăr mingea, îi rămâne acolo. În fine, sunt niște polemici gratuite.

ADVERTISEMENT
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia...
Digi24.ro
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”

(n.r. – De ce sunt aceste polemici?) Ei sunt într-o situaței disperată. Aici aveau posibilitatea să meargă mai departe, să joace într-o competiție, pe care, dacă o câștigau, aveau posibilitaea să joace în Europa League. Aici s-a jucat mult mai mult pentru ei decât pentru noi. Noi aveam și ideea de play-off și altele, dar la ei era clar pierderea unui obiectiv. Să nu îmi spuneți că nu aveau anul ăsta Cupa României în obiectiv. „Eu iau părerea unui arbitru autorizat, un mare arbitru. Îl amintesc doar pe Porumboiu”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Digisport.ro
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”

Sorin Cartu, ANALIZA LA SANGE dupa U Craiova - FCSB 2-2: “A FOST O RELAXARE”

Legenda Universității Craiova, atac devastator în direct după 2-2 cu FCSB: „Am văzut...
Fanatik
Legenda Universității Craiova, atac devastator în direct după 2-2 cu FCSB: „Am văzut meciul în reluare! Aut clar pentru noi, roșu la Crețu, penalty la Assad”
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică,...
Fanatik
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
Uluitor! Ce condiții au avut de înfruntat jucătorii FCSB-ului la Craiova: „A fost...
Fanatik
Uluitor! Ce condiții au avut de înfruntat jucătorii FCSB-ului la Craiova: „A fost olimpiada de scuipat. Așa ceva nu s-a întâmplat în viața lor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Gică Hagi intenționează să 'curețe' mai multe nume importante din FRF! Cine sunt...
iamsport.ro
Gică Hagi intenționează să 'curețe' mai multe nume importante din FRF! Cine sunt oamenii pe care vrea să îi înlăture: 'Au început să îl amenințe pe ăla'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!