Sorin Cârțu, reacție virulentă după faza controversată cu Luca Băsceanu din U Craiova – FCSB 2-2: „Ce atâta politică? Polemici gratuite”

Oltenii fac front comun împotriva celor de la FCSB. Sorin Cârțu a lansat și el un atac împotriva rivalilor după 2-2 din Cupa României. Totul a plecat de la controversata fază din minutul 54,

Sorin Cârțu, vehement după U Craiova – FCSB 2-2

a venit rândul lui Sorin Cârțu să iasă la atac. Cele două formații se vor întâlni, din nou, în derby-ul etapei a 27-a, duminică, 15 februarie, de la ora 20:00.

„(n.r. – Îl vrei pe Feșnic duminică?) Eu v-am spus ce îmi doresc. Întotdeauna, arbitrul care e la centru sau cei care arbitrează partidele noastre cu FCSB să nu intre în polemici, deși aseară ați văzut câte polemici au fost. Pe o chestie, care, ca judecată, e foarte simplă. Nu e henț. Ce atâta polemică?

Ați văzut și părerea lui Porumboiu, a lui Balaj, care spun clar că tot ce e de la henț în sus nu se sancționează. Dacă astea sunt regulile, să le schimbe lumea? Mie nici nu mi se pare. Nu poți spune că atinge puțin. Se vede din față că sare din umăr mingea, îi rămâne acolo. În fine, sunt niște polemici gratuite.

(n.r. – De ce sunt aceste polemici?) Ei sunt într-o situaței disperată. Aici aveau posibilitatea să meargă mai departe, să joace într-o competiție, pe care, dacă o câștigau, aveau posibilitaea să joace în Europa League. Aici s-a jucat mult mai mult pentru ei decât pentru noi. Noi aveam și ideea de play-off și altele, dar la ei era clar pierderea unui obiectiv. Să nu îmi spuneți că nu aveau anul ăsta Cupa României în obiectiv. „Eu iau părerea unui arbitru autorizat, un mare arbitru. Îl amintesc doar pe Porumboiu”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

