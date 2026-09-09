Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Îl ajutați pe Baciu să rămână antrenor la FCSB?” Sorin Cârțu a vorbit deja despre derby-ul Craiova – FCSB. Exclusiv

Sorin Cârțu a vorbit despre prioritățile Universității Craiova înainte de derby-ul cu FCSB și despre modul în care oltenii își pregătesc următoarele meciuri.
Tibi Cocora
09.09.2026 | 17:10
Il ajutati pe Baciu sa ramana antrenor la FCSB Sorin Cartu a vorbit deja despre derbyul Craiova FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu a vorbit despre prioritățile Universității Craiova înainte de derby-ul cu FCSB. Foto: Colaj Fanatik.
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Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni pe 19 septembrie, într-un derby care poate avea implicații importante pentru ambele formații. Până atunci, însă, oltenii mai au de trecut două obstacole, iar Sorin Cârțu nu vrea să facă planuri atât de departe. Președintele Universității Craiova a fost întrebat de Cristi Coste, în direct la FANATIK SUPERLIGA, dacă echipa sa ar putea să-l ajute pe Marius Baciu să rămână pe banca FCSB, dar a preferat să mute atenția pe următoarea partidă.

Sorin Cârțu nu vrea să se gândească încă la FCSB

Derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB este programat pe 19 septembrie, însă până la confruntarea directă cele două echipe mai au de disputat câte un meci. Sorin Cârțu consideră că este prea devreme pentru calcule și alte gânduri și spune că atenția formației din Bănie trebuie să fie îndreptată, în primul rând, spre următorul adversar, Corvinul Hunedoara.

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Președintele Universității Craiova a subliniat că perioada următoare poate aduce schimbări importante, în special în ceea ce privește lotul disponibil și a dat exemplul lui Baiaram, unul dintre jucătorii pe care oltenii speră să-i recupereze.

„Mai e până la FCSB, momentan să trecem noi de meciul ăsta cu Corvinul. Se joacă la săptămână acum, avem timp de discutat. Până sâmbăta cealaltă mai e destul. Dar îi luăm pe rând, gândim, vedem ce avem la dispoziție, că știți cum e, într-un ciclu săptămânal se poate întâmpla orice. Contează să recuperăm jucătorii accidentați, dăm aici cazul lui Baiaram“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Baciu, două meciuri pentru a-și salva postul! Mesajul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Marius Baciu. Acesta recunoaște că tehnicianul este pus într-o situație ingrată după ce patronul i-a oferit un nou ultimatum. Următoarele două partide, cu Petrolul și Universitatea Craiova, sunt considerate decisive pentru viitorul antrenorului., însă speră ca echipa să obțină maximum din următoarele două meciuri, cu Petrolul și Universitatea Craiova.

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„Îți dai seama că nu poate să îți convină când vezi că numele tău e vehiculat în astfel de situații. Eu am schimbat doar câteva mesaje cu Baciu zilele astea. Am avut niște probleme personale. Ieri și azi ei au fost liberi. Îmi doresc din toată inima să continuăm cu Baciu și să facem rezultate bune în următoarele două jocuri”, a declarat de curând Mihai Stoica.

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