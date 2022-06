Sorin Cârțu, replică acidă în războiul pentru identitate cu FC U Craiova 1948: „Trebuia să le plătim noi țepele?” Exclusiv

FC U Craiova 1948 are de plătit mai multe datorii ale vechii societăți, iar echipa lui Adrian Mititelu se folosește de acest prilej pentru a puncta în războiul pentru identitate. Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, vine însă cu replica, în exclusivitate pentru FANATIK.

Sorin Cârțu, replică pentru FC U Craiova 1948: „Nu dai doi bani pe ceea ce spun!”

, iar președintele Universității Craiova a lămurit lucrurile scurt și la obiect.

„Ce scandal? Ei vorbesc de mult timp de treaba asta! Trebuia să le plătim noi țepele? Să ne bucurăm noi că le plătim? E treaba lor. Nu dau doi bani pe ceea ce spun!”, a declarat Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK.

Războiul comunicatelor între Universitatea Craiova și FC Craiova 1948

Universitatea Craiova a venit și cu o poziție oficială și a reacționat rapid după comunicatul celor de la FC U Craiova 1948.

prin care le mulțumește celor de la FRF: „FRF confirmă faptul că U Craiova 1948 S.A. este ECHIPA ORIGINALĂ. FRF a confirmat, în procedura privind licențierea cluburilor profesioniste din România, că, prin deciziile TAS, s-a stabilit definitiv că U Craiova 1948 S.A. este continuatorul de drept al clubului Fotbal Club Universitatea Craiova”.

Astfel, în procedura de licențiere UEFA, comisia de licențiere a FRF a respins acordarea licenței UEFA pentru clubul nostru pe motivul sumelor datorate în urma deciziilor TAS. Ulterior, clubul nostru s-a conformat și a obținut licența pentru Liga I”, a anunțat clubul lui Adrian Mititelu.

Universitatea Craiova, răspuns tăios pentru FC U Craiova 1948: „Nu am susținut NICIODATĂ că suntem continuatorul acelei societăți”

Universitatea Craiova se dezice de societatea pe care funcționa echipa lui Adrian Mititelu și le-au dat replica rivalilor din oraș: „Referitor la informaţiile apărute astăzi în spaţiul public, clubul Universitatea Craiova face următoarele precizări: Federaţia Română de Fotbal, precum şi forul său tutelar, UEFA, recunosc continuitatea în «țepe» a clubului şi nicidecum continuitatea sportivă a acestuia.

După cum am mai precizat în trecut, atât UEFA, cât şi FRF acum, nu admit ca o persoană sau un grup de persoane să înşele jucătorii, lăsându-i neplătiţi prin falimetarea clubului, pentru ca, mai apoi, să înfiinţeze o altă entitate juridică sportivă pe care să o implice în fenomenul fotbalistic. Acesta este singurul motiv pentru care FCU este obligat să plătească acum datoriile pe care răposatul club le-a lăsat neachitate prin intrarea în faliment.

În plus, noi, Universitatea Craiova, nu am susținut NICIODATĂ că suntem continuatorul acelei societăți. În concluzie, în documentele expuse de FCU, FRF recunoaște că actuala echipă este continuatoarea în «țepe» celei dezafiliate în 2011, iar, după cum deja se cunoaşte, justiţia românească a decis că respectiva echipă falimentară nu are nicio legătură cu Universitatea Craiova”.

Sorin Cârțu a vorbit despre campania de transferuri din această vară: „Suntem în lucru”

Sorin Cârțu a mai dezvăluit pentru FANATIK că Universitatea Craiova ar putea face niște mutări supriză în această vară:

„Vedem ce se va întâmpla. Suntem în lucru cu transferurile. Probabil vor fi niște surprize. Așteptați și o să vedeți. Să vedem și ce aport financiar avem ca să facem transferuri” .