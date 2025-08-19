Sorin Cârțu, replică fabuloasă după meciurile interzise cardiacilor făcute de Universitatea Craiova: “Toți sunt cu medicamentele lângă ei! Suntem echipa Aspacardin”

Universitatea Craiova este lider în SuperLiga și s-a calificat în play-off-ul de Conference League, dar Sorin Cârțu a dat o replică spumoasă când a analizat începutul de stagiune al oltenilor.

ADVERTISEMENT

Replica zilei despre Universitatea Craiova vine de la Sorin Cârțu

Președintele de onoare al ”alb-albaștrilor” a comentat în cea mai recentă ediție a startul fulminant de sezon al formației lui Mirel Rădoi și nu crede că norocul a jucat un rol atât de mare în rezultatele obținute.

”Vorbind de noroc, este un echilibru. E și noroc, și ghinion, nu aș da-o numai pe faptul că am avut o șansă fantastică. La ocazia aia de la Trnava, de la 4-2, când a scos Stevanovic, înainte a fost ocazia lui Cicâldău. A fost acțiunea lui Mora în partea dreaptă și a centrat în spate și puteam să marcăm noi. Este un echilibru.

ADVERTISEMENT

Poate că am învățat ceva din ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Vorbind de meciul de la Trnava nu prea am fost norocoși, am primit patru goluri imparabile. În toate întâlnirile noastre de până acum au mai fost situații în care s-a primit mai mult de două goluri, dar așa goluri imparabile ca cele de la Trnava nu s-au primit niciodată. Cu excepția golului trei care să zic că a fost acolo și o greșeală că nu a fost om pe colțul scurt, dar execuția a fost de senzație. Numai prin vinclu le-am primit pe toate”, a declarat Cârțu.

Ce își dorește Cârțu la meciul tur cu Istanbul Bașakșehir

Fostul component al ”Craiovei Maxima” își dorește ca echipa să obțină un rezultat bun în , pentru ca returul din Bănie să fie unul intens și a glumit pe seama faptului că jocurile Universității nu pot fi urmărite fără să ai lângă tine medicamente.

ADVERTISEMENT

”Făcând o paralelor și la partida de la Miercurea Ciuc, un autogol din ăsta se vede mai rar. Treaba e împărțită aici, dar cu vină mai puțină la Lung, pentru că în general când îi dai o minge portarului nu te aștepți la el să aibă nu știu ce execuție tehnică. Pe reluări se vede că a făcut și o sanie înainte, a sărit puțin și i-a fost foarte greu să o controleze. Vina este împărțită pentru acel autogol.

ADVERTISEMENT

La turci îmi doresc un rezultat de care să putem să ne agățăm și sperăm la calificare. Că batem, că facem meci egal, că pierdem la un scor mai strâns, vreau ceva ca la retur să fie de modul cum a fost la Trnava. N-ar conta tensiunea, ci să ne calificăm.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă apoi iar ne-ar acuza lumea, ne-a pune un supranume din asta de Aspacardin. Ne-ar numi Aspacardin Universitatea Craiova. Toată lumea se uită la partidele noastre cu medicamentele lângă ei”, a spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.