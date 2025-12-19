Sorin Cârţu rupe tăcerea după dezastrul Universităţii Craiova la Atena: “În 52 de ani de fotbal nu am văzut aşa ceva!”. A făcut praf arbitrajul: „Haiducie şi golăneală!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a suferit o înfrângere uluitoare la Atena, în meciul cu AEK. În ciuda faptului că au condus cu 1-2 până în minutul 90+7, oltenii au fost întorși și învinși cu 3-2. Ce spune Sorin Cârțu despre cele întâmplate.

Sorin Cârţu rupe tăcerea după dezastrul Universităţii Craiova la Atena

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a mărturisit că este o supărare mare după ce Universitatea Craiova a ratat la mustață calificarea în primăvara europeană. Oficialul oltenilor a transmis că , anume ca t .

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ce ai simțit la meci?) Bine măcar că am aterizat cu bine. E singurul lucru bun pe care l-am avut în ultima perioadă, faptul că am aterizat cu bine. E normal să fim supărați, e un sfârșit de campanie. Într-adevăr, au fost și foarte multe lucruri pozitive. Partea negativă este faptul că am fost aproape de calificarea în primăvară, iar pentru doar câteva minute nu s-a întâmplat lucrul acesta.

Am o experiență mare, de 52 de ani în fotbal. Am fost fotbalist, antrenor, iar de câțiva ani sunt președinte, dar ceea ce ni s-a întâmplat nouă joia trecută și joia aceasta… Sunt într-o conlucrare, într-o legătură directă. Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani, ca totul să fie împotriva ta.

ADVERTISEMENT

Șansa aceea pe care o aveai din rezultatele indirecte, și aia să fie în defavoarea ta… S-au legat toate, autogoluri, penalty-uri ratate! Când te uiți pe istoricul rezultatelor… Nu pot să înțeleg și să accept! Nu ai ce face, asta este viața”, a declarat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

Cârțu a făcut praf arbitrajul din AEK – Universitatea Craiova

În continuare, Sorin Cârțu a criticat dur maniera de arbitraj a lui Giorgi Kruashivili, oficialul oltenilor fiind de părere că centralul georgian a fost împotriva Craiovei de la început și până la final.

„În schimb, gruparea aceasta de haiduci, au venit la haiducie la partida asta. Vreau să spun că orice brigadă de arbitrii dintr-un fotbal civilizat n-ar fi acceptat ce s-a întâmplat în minutul 4, cu faultul acela grosolan.

ADVERTISEMENT

Și la noi, în România, dacă jucam cu FCSB și era Costreie la VAR, tot îl chema pe arbitrul central! Așa ceva nu se poate! A fost o haiducie, prelungiri… Au fost golul acela în minutul 90+8, după ce a dat doar 8 minute prelungiri.

Toată banca lor făcea semne ca rezultatul să fie conservat, pentru că ei erau calificați la 2-2. Doar arbitrul nu a vrut, și-a dorit să iasă în evidență. Asta a fost impresia pe care a lăsat-o, părea să fie pornit împotriva noastră din minutul 4 și până s-a terminat”, a mai spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu vede partea pozitivă a lucrurilor

Totodată, Sorin Cârțu vrea să ia zona pozitivă a lucrurilor petrecute în campania europeană. Oficialul oltenilor speră ca această experiență frumoasă să îi ajute pe jucători și să îi înrăiască în sezonul viitor.

„Aș menționa partea pozitivă a lucrurilor. Eu sunt și într-o discuție de președinte, mă bag mai puțin în zona de analiză. Pot totuși să spun că ce s-a întâmplat până acum a fost minunat. Așa a fost să fie, așa a fost scris.

(n.r. – Ce ai simțit la golul de 3-2?) Penalty-ul acela nu poate fi contestat. Eram cu telefonul în mână, vedeam rezultatele și tot era speranța aceea că, dacă nu reușim pe rezultat direct acolo… Noi până în minutul 90+7 eram pe locul 13, iar apoi s-a întâmplat nenorocirea aia.

Măcar să luăm partea aceasta negativă din campanie și să o folosim ca experiență, iar la anul, dacă vom ajunge într-o postură similară, să facem în așa fel încât să nu se mai întâmple așa ceva.

Putem lua și campionatul intern și putem spune un lucru, anume că nu ținem la tăvăleală. Nu ținem nici la golăneala pe care o trimit arbitrii din teren. Trebuie să fim mai răi, dacă a dat el, să dai și tu de două ori mai tare. Să nu te lași în niciun caz umilit de arbitru sau de adversar”, a adăugat Sorin Cârțu.

Cum își vor reveni jucătorii Craiovei după eliminare

Întrebat despre cum își vor reveni jucătorii, Sorin Cârțu a expus că aceștia ar trebui să privească către următorul meci, cel cu Csikszereda, și să își dorească să se răzbune în teren prin spectacol și goluri oferite.

„Să vă gândiți că până în minutul 90+7 aveam 2-1, era o partidă bună, chiar dacă au mai fost ocazii pentru ei, dar au fost ocazii și pentru noi, puteam să facem 3-0. În loc de 3-0, la două minute s-a făcut 2-1 și s-a relansat partida. După asta au venit necazurile.

Faptul că nu ajuns în primăvara europeană… Poate că nici nu am avut acest obiectiv după ce ne-am calificat în grupe, am spus că vedem pe parcurs. Am fost aproape! Nu putem să nu ne uităm la ce am făcut bine în spate. Am făcut foarte mult bine în spate!

(n.r. – Cum trebuie puși băieții pe picioare?) Așa cum am gândit eu situația, așa trebuie să o gândească și ei. Am spus, îi vreau mai înrăiți. La prima partidă, cea cu Csikszereda, ar trebui luată ca atare, să vrei să te răzbuni pe ei, așa aș vedea situația asta.

Așa ceva nu am mai trăit! Acum da, pot spune că s-a întâmplat, le-am trăit pe toate! Așa legături și rezultate negative nu am mai avut. Nu se gândea nimeni la scenariul acesta, mai ales când era 2-0 pentru noi”, a conchis Sorin Cârțu.