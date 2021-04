Sorin Cârțu, „săgeți” către Octavian Popescu: „Copilul acesta încearcă să agraveze niște situații care nu sunt!”. Video

Sorin Cârțu a vorbit la finalul partidei dintre Craiova și FCSB, scor 2-0, fiind mulțumit de evoluția jucătorilor, iar oficialul oltenilor se bucură pentru victoriile împotriva lui CFR Cluj și împotriva FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cârțu i-a atras atenția și lui Octavian Popescu, despre care spune că agravează situațiile, făcând referire la eliminarea pe care puștiul FCSB-ului a scos-o la duelul cu Bogdan Vătăjelu.

Oficialul oltenilor consideră că la echipa Craiovei există unitate, dar și spirit de luptă, iar de acum vrea ca toți jucătorii să se concentreze doar pe meciurile lor, nu pe cele ale rivalelor la titlu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, „săgeți” către Octavian Popescu

Sorin Cârțu a vorbit după victoria Craiovei cu FCSB, însă i-a atras atenția și lui Octavian Popescu, despre care spune că a agravat faultul lui Bogdan Vătăjelu asupra lui, tocmai pentru a obține eliminarea olteanului:

„Victoria cu CFR mai puțin contează, dacă nu câștigam acum, nu avea atât de mare importanță victoria cu CFR Cluj. E un rezultat meritat.

ADVERTISEMENT

Poate era o altfel de desfășurare dacă nu era acea eliminare, care mi se pare ușoară și se știe foarte bine cât încearcă copilul acesta să agraveze niște situații care nu sunt în fapt”.

„Echipa a dovedit unitate și spirit de luptă!”

„Echipa a dovedit unitate și un spirit de luptă. Golul doi a fost meritul lui Nistor, a fost și greșeala lui Vlad, care ne era dator, pentru că apărase acel penalty, la partida trecută. Ne-a luat atunci două puncte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedem ce joacă la meciul următor între ele, nu mă interesează acum ce fac ele, mă interesează ce facem noi. Suntem obligați să avem o strategie bună.

Am considerat că e bine să venim lângă echipă, să fim aproape de teren, se dădeau faulturi numai pentru FCSB și am considerat că echipa are nevoie de o susținere în plus. Noi trebuie să continuăm seria de victorii la partida cu Clinceniul”, a mai spus Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT