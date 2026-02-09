Sport

Sorin Cârțu sare în apărarea lui Cristiano Bergodi: „Ar trebui privit cu compasiune”

Sorin Cârțu, verdict clar vizavi de reacția nervoasă a lui Cristiano Bergodi de la CFR Cluj - U Cluj: „Nu l-am văzut în postura asta”
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.02.2026 | 16:53
Sorin Cartu sare in apararea lui Cristiano Bergodi Ar trebui privit cu compasiune
Sorin Cârțu și Cristiano Bergodi. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Sorin Cârțu a admis că nu se aștepta la Cristiano Bergodi la tipul de reacție avută de el la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. De asemenea, oficialul Universității Craiova a apreciat și că nu se poate trece cu vederea prea ușor peste un astfel de episod.

Sorin Cârțu cere o judecată blândă pentru Cristiano Bergodi după episodul de la CFR Cluj – U Cluj

Pe de altă parte însă, fostul mare fotbalist și antrenor susține că ar trebui ca tehnicianul italian să aibă parte și de puțină înțelegere în această speță, întrucât el a generat o creștere a nivelului fotbalului românesc încă din momentul în care a ajuns pentru prima dată să antreneze în țara noastră.

„Am fost surprins să văd atitudinea lui Cristiano. Și eu am fost antrenor coleric și am avut și eu manifestări. Am trecut prin momente dificile, greu de gestionat. Nu l-am văzut în postura asta și m-a mirat și pe mine, dar trebuie privit cu compasiune. A venit în România și a creat ceva, a adus plus valoare.

Sigur că nu poți să treci cu vederea, dar nu sunt eu cel care să judece, dar nici foarte drastic așa, mi se pare că totuși e la prima abatere așa, nu l-am mai văzut într-o postură de genul ăsta, nu numai la Craiova. A fost la multe echipe, pentru mine a fost și este un antrenor pe care l-am simpatizat. A creat plus valoare. Acum sigur că trebuie acționat asupra a ceea ce a făcut și poate că ar trebui și puțină compasiune”, a spus Sorin Cârțu în direct la Digi Sport. 

Ce a spus Sorin Cârțu despre delegarea lui Istvan Kovacs la Dinamo – Universitatea Craiova

De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele de onoare de la clubul din Bănie și-a amintit de arbitrajul de la meciul tur dintre cele două echipe, 2-2 la Craiova, considerat de el părtinitor în favoarea „câinilor”, și, în plus, a comentat delegarea lui Istvan Kovacs la partida de luni seară de pe Arena Națională:

„Meciurile cu Dinamo, FCSB, Rapid, nu contează poziția pe care o ai, sunt meciuri cu alt specific. E important să îți activezi antagonismul. Mă aștept să vad asta, nu exacerbat, nu vreau să văd ce a fost la CFR cu U Cluj, dar trebuie să se activeze o adrenalină specifică pentru meciurile cu ei. Joci de pe primul loc, ne trebuie puncte în continuare. Este foarte importantă poziția de pe care vei lupta în play-off, mă aștept la o partidă disputată, vreau să văd jucători conectați.

Și până acum meciurile dintre noi și eu au fost spectaculoase, cu polemici, ca întotdeauna, a fost influențat acel rezultat de decizia arbitrului. E cel mai bun arbitru al nostru, mi se pare normal să fie delegat, vreau să văd prestațiile din meciurile internaționale, cu o exprimare bună de tot, nedreptățind echipele respective. Așa aș vrea să îl văd în seara asta, detașat, să nu avantajeze niciuna dintre echipe, să își facă prestația lui.

Când a arbitrat afară nu au existat polemici, când arbitrează în România au mai existat niște discuții. Au mai fost niște decizii, dar vreau să văd în seara asta, să considere că arbitrează un meci internațional”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
