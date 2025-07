Sorin Cârțu, semnal de alarmă înainte de Sarajevo – U Craiova: „Ne prinde într-o formă sportivă nu foarte înaltă”

Sorin Cârțu a lansat un semnal de alarmă înaintea partidei Sarajevo – U Craiova. Prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League urmează să se dispute pe 24 iulie, joi, de la ora 22:00.

Avertismentul lui Sorin Cârțu înainte de Sarajevo – U Craiova

, la FANATIK SUPERLIGA, că elevii lui Mirel Rădoi nu se află în cea mai bună formă. Totuși, el s-a arătat încrezător asupra faptului că bosniacii au fost analizați corespunzător înaintea jocului.

„Trebuie să ai o evoluție bună în cupele europene. Prestațiile internaționale sunt foarte importante. Imaginea internațională îți creează o altă stare de spirit, dar și o altă imagine clubului, echipei. Cam asta trebuie să facem. Avem nevoie și de șansă. Ca să facem performanța europeană ne-a lipsit și șansa.

Cu Beer Sheva n-am jucat pe terenul nostru la Craiova pentru că nu era practicabil. Am jucat la Severin, le-am dat o șansă adversarilor să joace pe teren neutru. Acolo când am fost în minutul 105 a venit golul. Pe urmă am pierdut la penalty-uri.

Convingerea președintelui de onoare al oltenilor

Adică și lipsa de șansă în anumite momente a contribuit. Poate anul ăsta avem mai mult noroc. Trebuie să avem acest lucru, însă să fie corelat și cu pretații bune. Pentru că e important și ce joci. E foarte important ceea ce arăți pe teren și cum te exprimi în fața adversarului.

Nu mă interesează prea mult meciurile amicale. Sunt doar niște antrenamente. Meciurile oficiale sunt relevante mereu pentru o echipă. N-am mai vorbit cu Mirel. Sunt convins că imediat cum s-a făcut tragerea la sorți, cum m-am dus la ei la antrenament, deja Mirel îmi spunea despre ei cum arată. Aflaseră doar de două ore. Erau deja informați. Sunt convins că au studiat foarte bine.

Ne prinde într-o formă sportivă nu foarte înaltă. Sunt convins că au disecat foarte bine adversarul și știu foarte bine punctele lor forte și punctele lor mai slabe. Vor încerca să exploateze aceste lucruri”, a

