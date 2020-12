Sorin Cârțu, supărat să îl vadă pe Octavian Popescu la FCSB: „Nu îmi cade bine”

Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, nu este deloc încântat de ideea de a-l vedea pe tânărul Octavian Popescu străluncind în tricoul formației FCSB.

Oficialul oltenilor a declarat că l-a sfătuit pe Mihai Rotaru să îl păstreze pe tânărul mijlocaș de 17 ani și a dezvăluit că l-a remarcat pe Popescu înaintea lui Victor Pițurcă.

Popescu a ajuns la FCSB în vara anului 2020, de la tineretul Craiovei, pentru care evoluase timp de două sezoane. În prezent, el este considerat cel mai talentat jucător al liderului Ligii 1.

Sorin Cârțu, supărat să îl vadă pe Octavian Popescu la FCSB: „Am insistat pentru copilul ăsta”

Președintele Universității Craiova este total dezamăgit de modul în care clubul din Bănie a gestionat situația lui Octavian Popescu și a declarat că regretă faptul că patronul Mihai Rotaru nu l-a ascultat atunci când a pus la punct înțelegerea cu tânărul mijlocaș.

„Din punctul meu de vedere, este o rană. Sunt supărat că nu m-au ascultat în iunie, când eu am insistat pentru copilul ăsta. Eu l-am văzut înaintea lui Pițurcă. Am avut o discuție cu Mihai Rotaru imediat după ce l-am văzut. De când s-a făcut contractul, a fost o mică greșeală, care a fost exploatată apoi.

La viziunea pe care o am la tineret, pentru că eu atunci am spus că ăsta se face fotbalist, trebuia să fi mers pe experiența mea. Dar știi cum, banii nu sunt la mine, dar am un dram de supărare. Nu îmi cade bine când îl văd la FCSB”, a spus Sorin Cârțu la Pro X.

Octavian Popescu, strălucitor în tricoul liderului Ligii 1: „Cel mai mare jucător pe care îl va avea România în următorii ani”

În vârstă de doar 17 ani, Octavian Popescu a impresionat lumea fotbalului românesc grație calităților sale și a atitudinii pe care o demonstrează în jocuri. Popescu nu a reușit să marcheze în acest sezon din Liga 1, însă a devenit o piesă importantă în angrenajul lui Toni Petrea și a adunat 10 apariții în campionat.

„Am văzut sâmbătă, în meciul FCSB – UTA, cel mai mare jucător pe care îl va avea România în următorii ani. Octavian Popescu de la FCSB. Nu am văzut jucător la vârsta lui cu atâta personalitate, atâtea ruperi de ritm, atâtea driblinguri, atâta încredere, zici că are 30 de ani și el n-a împlinit 18!”

Pentru mine Octavian Popescu este un fenomen. Și am văzut și eu ceva jucători la viața mea, zic… Și n-am văzut până acum așa jucător la vârsta lui. Știe cu mingea, are niște «frâne» foarte bune, e fantastic.

Caută mingea, stă lângă el mingea, îl ascultă, e prieten cu mingea… De fapt, mai bine zis, mingea e prietenă cu el. E jucător-spectacol… creează spectacol, aduce spectatori, ridică pulsul tribunei. Urmăriți-l să vedeți ce explozie va avea în cel mult un an”, l-a lăudat Adrian Porumboiu pe Popescu, în exclusivitate pentru FANATIK.