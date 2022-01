Sorin Cârțu, cu moralul la pământ după Sepsi – U Craiova 3-1: „Sunt maxim de dezamăgit. Nouă nu ne face nimeni astfel de cadouri”

. Cu Sepsi, oltenii au înregistrat al optulea meci fără victorie în Liga 1, dintr-o serie de nouă partide. Echipa lui Laurențiu Reghecampf e pe locul 5, cu 35 de puncte, dar are un meci în plus disputat față de Farul (locul 6, 35 de puncte) și Rapid (locul 7, 32 de puncte).

Sorin Cârțu, în stare de șoc după Sepsi – Universitatea Craiova 3-1: „Nu ne așezăm bine în teren, dăm pe lângă minge”

„Când s-a terminat cum s-a terminat nici nu știu ce analiză să fac. Că am jucat în prima repriză… Că nu știu ce s-a întâmplat în repriza a doua… Nu aveam voie să pierdem. E dezamăgitor ce s-a întâmplat”

Adversarelor care tind către play-off nu trebuie să le lași trei puncte. În prima repriză am avut niște situații. În prima repriză nici nu mă gândeam că se poate întâmpla ce s-a întâmplat. Eu sunt dezamăgit, maxim de dezamăgit.

E adevărat, a dereglat și accidentarea lui Marius Constantin planul tactic, dar mă uit la niște situații și nu înțeleg atitudinea unor jucători în niște zone de teren foarte importante. Sunt inadmisibile greșelile. Și la primul gol și la golul al treilea. Se cere o anumită responsabilitate în acele zone.

Nu mă apuc să fac analiza jucătorilor, dar ca fost fotbalist și ca fost antrenor le spun, când ești acolo trebuie să fii foarte atent la ce execuții ai și să joci ca la carte. Să joci cu mijloace adecvate zonei respective, fără risc.

Noi nu ne așezăm bine în teren, dăm pe lângă minge. La 2-1 le facem cadou adversarilor. Suntem în situația în care suntem și avem opt meciuri fără victorie și pentru că adversarii primesc cadouri. Nouă nu ne face nimeni cadouri d-astea”, a declarat Sorin Cârțu la .

Reghecampf, salvatorul Craiovei la meciul cu CFR Cluj?

Oficialul oltenilor a comentat și situația lui Dan Nistor, care a jucat doar 21 de minute în meciul cu Sepsi. Intrat la pauză în locul lui Gustavo, mijlocașul a clacat și i-a cerut schimbare lui Laurențiu Reghecampf. , după ce, recent, a fost infectat cu COVID-19.

„El a avut COVID. Fizic nu își revii atât de repede. Săptâmâna asta a făcut doar un antrenament și nici pe acela la parametri ridicați pentru efortul de vineri. Nistor e un jucător important și lumea își pune speranțe în calitățile lui și în experiența lui, dar dacă fizic nu ești în parametri de meci, e greu”, a adăugat Cârțu.

Pe U Craiova o așteaptă un nou meci tare, cu CFR Cluj, în etapa a 24-a din sezonul regulat al Ligii 1. Derby-ul e programat sâmbătă, 5 februarie, de la ora 21:00.

„Acum e măestria lui Reghecampf săptămana acesta și cum gestionează timpul pe care îl are la dispoziție. Are și câteva zile în plus, are mai mult de o săptămână să pună jucătorii la punct. Pentru că o nouă înfrângere ne depărtează și mai rău de play-off.

Nu știu ce le lipsește să fie la capacitate maximă la meciul cu CFR Cluj. Ne trebuie o atitudine ca acelor de la Sepsi. Așa trebuie să tratăm și noi meciul cu CFR”, a conchis Sorin Cârțu.