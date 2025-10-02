Sorin Cârțu și-a etalat tatuajul înaintea meciului cu Rakow din Conference League: „Craiova a învățat fotbalul românesc la performanță”. Universitatea e vedetă pe UEFA TV. Video

UEFA a dedicat un material special . Sorin Cârțu (69 de ani) a atras toate privirile. Președintele de onoare al oltenilor și-a etalat tatuajul care simbolizează dragostea sa pentru „Știința”.

Sorin Cârțu, show pe UEFA TV înainte de Rakow – U Craiova, din Conference League: „Toată viața am fost legat de această echipă”

Echipa lui Mirel Rădoi va juca în Polonia împotriva vicecampioanei Rakow. În materialul pe care forul continental l-a dedicat oltenilor, clubul patronat de Mihai Rotaru este considerat continuatorul „Științei”. Din el nu lipsesc interviuri cu Sorin Cârțu, Ștefan Baiaram și Tudor Băluță.

Materialul video durează aproximativ 7 minute și a fost realizat chiar în Craiova. Deși, la un momentdat, naratorul susține că gruparea din Bănie „a fost implicată în fuziuni și a fost desființată de-a lungul anilor”, UEFA atribuie palmaresul, victoriile istorice din cupele europene și denumirile istorice actualului lider din SuperLiga.

Cel mai interesant detaliu din clip este de departe tatuajul pe care Sorin Cârțu îl poartă cu mândrie. Fostul atacare are pe gleznă o siglă stilizată a Universității Craiova. Nu este însă singurul tatuaj al lui „Sorinaccio”, care mai are imprimat pe piele chipul Mântuitorului și sigla casei de modă Giorgio Armani.

„Asistăm la o relegitimare a Universității Craiova pentru cupele europene. Vă spun sincer și cu tărie că Universitatea Craiova a învățat fotbalul românesc pentru performanță în cupele europene. Apoi, au urmat Dinamo și Steaua.

Eu am familia, copiii, nepoții, soția și așa mai departe. Reprezintă punctul meu forte. Dar, imediat lână, pentru mine e Universitatea Craiova. Toată viața am fost legat de această echipă”, a declarat Sorin Cârțu, pentru UEFA TV.

Ce simt jucătorii Universității Craiova înaintea debutului în Conference League

Olteni get-beget, Tudor Băluță și Ștefan Baiaram au fost și ei protagoniști ai materialului UEFA TV. Până anul trecut, Băluță a jucat în Polonia, la Slask Wroclaw, în timp ce Baiaram e noua vedetă a Băniei.

„Acasă, ascultam pe YouTube imnul echipei. Să port această stemă la piept este cea mai mare bucurie a mea”, a transmis Tudor Băluță. Ștefan Baiaram și-a completat coechipierul: „A fost ceva magic după meciul calificării cu Bașakșehir (n.r. – din play-off-ul Conference League) ca 30.000 de oameni să-mi strige numele, să fie alături de noi.

Este un vis devenit realitate să joc pentru Universitatea Craiova, cu acest număr, îmi doresc să iau titlul aici. De aceea m-am apucat de fotbal”.

Vrem amintiri proaspete după ani buni… Pentru copii, pentru nepoții noștri, să fim mândri din nou. Îi iubim pe toți jucătorii din lot, dar cei locali sunt ai noștri, ai noștri”– Toni, suporter al Universității Craiova