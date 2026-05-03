Sorin Cârțu a venit la derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo însoțit de un fost jucător de la FCSB. Ce a spus despre penalty-ul comis de Florin Borța în U Cluj – FC Argeș 1-0

Derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo se joacă în seara zilei de duminică și contează în cadrul etapei a 7-a din SuperLiga. Sorin Cârțu, președintele onorific al oltenilor, a venit la meci însoți de un fost jucător de la FCSB. Cum a răspuns când a fost chestionat de penalty-ul comis de Florin Borța, fostul jucător al echipei din bănie, în meciul U Cluj – FC Argeș 1-0.

Sorin Cârțu a venit la meciul Universitatea Craiova – Dinamo alături de Novak Martinovic

La un asemenea derby nu putea lipsi Sorin Cârțu, președintele onorific al echipei de pe „Oblemenco”. El a venit la stadion înainte meciului în compania lui Chestionat despre penalty-ul din U Cluj – FC Argeș 1-0, care poate compromite șansele oltenilor la titlu, Sorin Cârțu a spus că lovitura de pedeapsă a fost acordată corect. „Nu știi că nu am voie să mă uit? A fost fault clar la penalty”, a spus Cârțu la venirea sa la stadion.

Pentru cei care nu au văzut faza respectivă, U Cluj și FC Argeș se îndreptau către un mare 0-0. Totul s-a schimbat în minutele de prelungire, când în urma unei lovituri cât se poate de clare peste picioarele lui Chipciu. Dan Nistor a transformat apoi de la punctul cu var și i-a adus pe ardeleni la 42 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova.

Sorin Cârțu nu voia echipele din Cluj în play-off

Actuala compoziție a play-off-ului din SuperLiga nu a fost deloc pe placul lui Sorin Cârțu. Oficialul Universității Craiova a mărturisit în urmă cu ceva timp că ar fi preferat noi dueluri cu FCSB, campioana en-titre, decât cu cele două echipe din Cluj.

„Nimeni nu ia în calcul cele două echipe din Cluj. (n.r. – Voi jucați împotriva unui balaur cu două capete, acolo, la Cluj) Așa e. Eu știu treaba asta. De ce ziceam eu că e bine să vină FCSB pe locul 6, decât CFR Cluj sau U Cluj? Pe mine mă îngrijorează că în primele 6, în disputa pe care o vom avea, că sunt două echipe din Cluj”,