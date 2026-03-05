Sorin Cârțu și-a pus mâinile în cap după golul lui Cordea în Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1: “A fost o nedreptate!” Remarcaţii preşedintelui oltenilor

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 3-1. Victoria a fost adusă în prelungiri, după ce Andrei Cordea a egalat în minutul 90. Sorin Cârțu a oferit prima reacție după ce oltenii s-au calificat în semifinalele competiției.

Sorin Cârțu și-a pus mâinile în cap după golul lui Cordea în Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a mărturisit că a simțit o senzație de nedreptate în momentul în care , Universitatea Craiova fiind cea care a dominat jocul în sferturile de finală din Cupa României. Președintele oltenilor a ținut să îi remarce pe marcatorii golurilor: Mora, Crețu și Baiaram.

„Am avut o senzație de nedreptate când a dat gol Cordea în minutul 90. A fost o partidă controlată de noi în primele 90 de minute. Egalarea a venit… A alunecat Rus, nu a mai putut să ajungă în timp la Cordea. Nu era vreo fază foarte grea sau periculoasă, aveam vreo 5 sau 6 jucători în apărare și era ușor de blocat faza. A fost o facilitate golul acela, de acolo și alunecarea lui Rus.

Până la urmă s-a făcut dreptate, este o victorie meritată. Mi-au plăcut golurile, a lui Mora, Crețu, Baiaram, s-a dovedit încă o dată că nu trebuie să dai tare ca să dai gol, ci să ai sânge rece în față, ca să plasezi balonul unde e liberă poarta”, a declarat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu, încântat de lotul „Științei”

În continuare, oficialul oltenilor a ținut să precizeze că . Sorin Cârțu a vorbit deschis despre valoarea lotului pe care o are Universitatea Craiova.

„Nsimba a contribuit atât la golul lui Baiaram, cât și la golul lui Mora. Nu poți să îi consideri pe Nsimba, Etim sau Al Hamlawi rezerve, fac cu schimbul, sunt într-un sistem de rotație, în funcție de ce e necesar pentru echipă. Am împrospătat bine aseară ofensiva.

A fost și ideea noastră de a da gol. Eram acasă, trebuia să batem și doar cu o victorie puteai merge mai departe. Nu mă apuc să fac analiza celor de la CFR Cluj. Nu mă interesează cum joacă ei, Dinamo sau Rapid. Important e cum jucăm noi. Avem un lot bun de jucători și sistemul acesta de rotație dă cât de cât satisfacție.

A fost aceeași partidă ca meciul trecut, când Hindrich a apărat incredibil. Cam așa a fost și acum, un stil în care noi am arătat. Bine că am avut răbdare și am atacat. Nu au fost așa multe ocazii clare în primele 90 de minute. Ocazia lui Baiaram a fost incredibilă, Popa a respins cu genunchiul. E nemeritat că am ajuns în prelungiri, trebuia să terminăm jocul după 90 de minute”, a conchis Sorin Cârțu.