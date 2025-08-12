Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârțu și-a reamintit de „barbulisme” și „costreisme” după scandalul week-end-ului în SuperLiga: „Gigi, cum adică ne distrugi? Tot cu arbitrii?”

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Sorin Cârțu a venit cu replica pentru Gigi Becali după ultimele declarații ale patronului de la FCSB
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.08.2025 | 22:00
Sorin Cartu sia reamintit de barbulisme si costreisme dupa scandalul weekendului in SuperLiga Gigi cum adica ne distrugi Tot cu arbitrii
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu i-a dat replica lui Gigi Becali la Fanatik Superliga. Foto: colaj Fanatik

Sorin Cârțu a fost întrebat la FANATIK SUPERLIGA despre ultimele declarații date de Gigi Becali, în contextul tensiunilor generate deja de celebra situație a lui Malcom Edjouma, reintegrat de FCSB în lotul pentru Superliga, în ciuda faptului că acest lucru nu era permis de regulament decât în anumite condiții, care nu s-au întrunit în această speță.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, replică pe măsură pentru Gigi Becali în scandalul momentului din Superliga

Patronul campioanei României a răbufnit la adresa lui Mihai Rotaru și Dan Șucu, cei care au contestat vehement această chestiune, și le-a transmis acestora că urmează să îi „distrugă” și în acest sezon de Superliga, pe plan sportiv bineînțeles.

Prin urmare, președintele de onoare de la Universitatea Craiova a dorit să îi aducă aminte lui Becali de faptul că, în opinia sa, în campionatul precedent el chiar a reușit să îi distrugă pe adversari, în special pe olteni, dar prin prisma arbitrajelor favorabile echipei sale, produse în principal de brigăzi din care au făcut parte Marian Barbu sau Sorin Costreie.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Despre conflictul generat de situația lui Malcom Edjouma) Nu prea vreau să mă bag, au discutat patronii, și-au dat explicații, știi cum e. E problema unui patron, nu îl trag eu la răspundere pe Gigi ca patron, eu sunt președinte, sau pe domnul Rotaru.

„Adică ce o să faci? Strategia de anul trecut? Să ne așteptăm iar la barbulisme, la costreisme?”

Dacă e să mă fi deranjat ceva m-a deranjat că ‘O să fac, o să-i distrug’, adică amenințările de tipul ăla. Adică ce o să faci, strategia de anul trecut? Să ne așteptăm iar la barbulisme, la costreisme sau ce? Care e treaba cu distrugerea?

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Că distrugerea de anul trecut cam pe aici a fost, la nivelul ăsta, știi? Da, aici mi s-a părut. ‘O să vă distrug, o să vă fac’. Aia întreb, la ce să ne așteptăm? Distrugerea asta ce o să fie? Iar ca anul trecut? Ngezana roșu, nu îl dă că nu vrea Barbu. Nu știi? Costreie e ăla…

ADVERTISEMENT
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digisport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe

Păi altceva cu ce să ne distrugă? Că acolo nu am avut reacție într-adevăr, bravo, mă, am fost varză. Detașat ne-au spart, că în rest meciurile pe care le-am avut, știi foarte bine, a fost tot timpul o polemică. Meciurile directe toate au fost cu probleme.

ADVERTISEMENT

Nu știu ce să zic, deocamdată nu pot să vorbesc, dar am întrebat și eu. Dacă văd că… Distrugerea de anul trecut la nivelul ăsta a fost”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA. 

Sorin Cârțu, replică pentru Gigi Becali după ultimele evenimente

Şumi, impresionat de startul de sezon al Universităţii Craiova: “Au lovit-o cu transferurile!”
Fanatik
Şumi, impresionat de startul de sezon al Universităţii Craiova: “Au lovit-o cu transferurile!”
Darius Olaru s-a întors de la Belgrad înainte de Drita – FCSB! Ce...
Fanatik
Darius Olaru s-a întors de la Belgrad înainte de Drita – FCSB! Ce șanse are să joace: „Asta e singura lui problemă” . Exclusiv
Edi Iordănescu a pus tunurile pe Horaţiu Feşnic după coşmarul de la AEK...
Fanatik
Edi Iordănescu a pus tunurile pe Horaţiu Feşnic după coşmarul de la AEK Larnaca – Legia: „Ne-au pus pe butuci. M-au întrebat şefii: ‘Aţi avut vreun conflict în trecut?’”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Întâlnire de gradul ZERO între Mircea Lucescu și proprietarul Rollsului vișiniu cu care...
iamsport.ro
Întâlnire de gradul ZERO între Mircea Lucescu și proprietarul Rollsului vișiniu cu care se plimbă Gino Iorgulescu
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și...
gsp.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Digisport.ro
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!”...
gsp.ro
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română:...
Libertatea.ro
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română: „Nu trebuie să vă speriați!”
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!