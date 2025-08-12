Sorin Cârțu și-a reamintit de „barbulisme” și „costreisme” după scandalul week-end-ului în SuperLiga: „Gigi, cum adică ne distrugi? Tot cu arbitrii?”

Sorin Cârțu a fost întrebat la FANATIK SUPERLIGA despre ultimele declarații date de Gigi Becali, în contextul tensiunilor generate deja de celebra situație a lui Malcom Edjouma, reintegrat de FCSB în lotul pentru Superliga, în ciuda faptului că acest lucru nu era permis de regulament decât în anumite condiții, care nu s-au întrunit în această speță.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, replică pe măsură pentru Gigi Becali în scandalul momentului din Superliga

, cei care au contestat vehement această chestiune, și le-a transmis acestora că urmează să îi „distrugă” și în acest sezon de Superliga, pe plan sportiv bineînțeles.

Prin urmare, președintele de onoare de la Universitatea Craiova a dorit să îi aducă aminte lui Becali de faptul că, în opinia sa, în campionatul precedent el chiar a reușit să îi distrugă pe adversari, în special pe olteni, dar prin prisma arbitrajelor favorabile echipei sale, produse în principal de brigăzi din care au făcut parte Marian Barbu sau Sorin Costreie.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Despre conflictul generat de situația lui Malcom Edjouma) Nu prea vreau să mă bag, au discutat patronii, și-au dat explicații, știi cum e. E problema unui patron, nu îl trag eu la răspundere pe Gigi ca patron, eu sunt președinte, sau pe domnul Rotaru.

„Adică ce o să faci? Strategia de anul trecut? Să ne așteptăm iar la barbulisme, la costreisme?”

Dacă e să mă fi deranjat ceva m-a deranjat că ‘O să fac, o să-i distrug’, adică amenințările de tipul ăla. Adică ce o să faci, strategia de anul trecut? Să ne așteptăm iar la barbulisme, la costreisme sau ce? Care e treaba cu distrugerea?

ADVERTISEMENT

Că distrugerea de anul trecut cam pe aici a fost, la nivelul ăsta, știi? Da, aici mi s-a părut. ‘O să vă distrug, o să vă fac’. Aia întreb, la ce să ne așteptăm? Distrugerea asta ce o să fie? Iar ca anul trecut? Ngezana roșu, nu îl dă că nu vrea Barbu. Nu știi? Costreie e ăla…

ADVERTISEMENT

Păi altceva cu ce să ne distrugă? Că acolo nu am avut reacție într-adevăr, bravo, mă, am fost varză. Detașat ne-au spart, că în rest meciurile pe care le-am avut, știi foarte bine, a fost tot timpul o polemică. Meciurile directe toate au fost cu probleme.

ADVERTISEMENT

Nu știu ce să zic, deocamdată nu pot să vorbesc, dar am întrebat și eu. Dacă văd că… Distrugerea de anul trecut la nivelul ăsta a fost”,