Sport

Sorin Cârțu și Gabi Boldici au aflat de la Fanatik despre moartea lui Ion Jianu. Cele două foste glorii ale Craiovei, în stare de șoc: „Aoleu, Doamne!”

Sorin Cârțu și Gabi Boldici, două dintre fostele glorii ale Craiovei Maxima, au aflat de la FANATIK vestea decesului lui Ion Jianu. Reacțiile au fost, de-a dreptul, emoționante!
Tibi Cocora
27.09.2025 | 18:41
Sorin Cartu si Gabi Boldici au aflat de la Fanatik despre moartea lui Ion Jianu Cele doua foste glorii ale Craiovei in stare de soc Aoleu Doamne
SPECIAL FANATIK
Sorin Cârțu și Gabi Boldici, două dintre fostele glorii ale Craiovei Maxima, au aflat de la FANATIK vestea decesului lui Ion Jianu. Reacțiile au fost, de-a dreptul, emoționante!

O veste tragică s-a abătut asupra Olteniei în dimineața zilei de sâmbătă, 27 septembrie. Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova și cel care a scris cele mai multe cărți despre Craiova Maxima, s-a stins din viață și a lăsat multă durere în sufletele craiovenilor. Doi dintre cei care au fost extrem de afectați la aflarea veștii sunt Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova și Gabi Boldici, fostul mare portar al Științei.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, în stare de șoc după decesul lui Ion Jianu

Decesul lui Ion Jianu a venit ca un „trăsnet“ pentru Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova. Acesta a aflat vestea șocantă chiar de la FANATIK, în timp ce se afla la volan și cu greu și-a găsit cuvintele. 

„A murit Jianu? Aoleu, Doamne! Ce aș putea să mai spun…Am auzit că avea ceva probleme în ultimele zile, îmi pare enorm de rău să aud vestea asta. Știam că are probleme cardiace, stătea destul de rău la capitolul ăsta. Este omul care ne ține vii și pe noi, prin cărțile lui, în memoria suporterului craiovean în special, a celui care poate nu a prins fenomenul ‘Craiova Maxima’ sau ‘Campioana Unei Mari iubiri’. A fost cel care ne-a transmis în paginile cărților lui acest spirit al Universității Craiova. Doamne, ce m-am întristat! Credeam că s-a remediat problema, că este mai bine. Ne-a murit un suflet oltean, a murit un suflet alb-albastru. Voi merge și eu cu o coroană, la fel și clubul…este o veste îngrozitoare!“, a spus Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Gabriel Boldici, amintiri în lacrimi despre Ion Jianu

Gabriel Boldici, cel care de curând a avut o cumpănă serioasă, fiind internat la spital în urma unui infarct, a primit vestea cu lacrimi în ochi. La fel ca și în cazul lui Sorin Cârțu, fostul portar al Craiovei a aflat vestea tragică prin intermediul FANATIK. Acesta a punctat faptul că îi pare extrem de rău că „Nelu“ Jianu nu a putut duce la bun sfârșit o carte impresionantă despre „Ion Oblemenco“, care mai avea doar mici pași până la publicare. 

„Dumnezeule mare, ce mai veste mi-ați dat. Nu-mi vine să cred! Acum o lună și jumătate am venit din Turcia și pusesem în plan să terminăm cartea lui „Nelu“ Oblemenco. L-am sunat pe Ion Jianu și l-am întrebat dacă este gata să-i dăm drumul cărții, să vorbim la tipografie. Mi-a spus că a făcut un mic accident vascular și m-a rugat să mai amânăm o săptămână, două, până își mai revine. Apoi l-am tot sunat, dar nu răspundea. Doamne, ce veste, șocantă pentru toată lumea.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

A fost un om de senzație. Complice cu copiii mei, Jianu mi-a făcut o carte de ziua mea. Am petrecut frumos atunci, s-a simțit bine. Am discutat că vom continua cartea lui Oblemenco, că mai trebuia doar să o editeze. Îmi pare extrem de rău că nu a apucat să o ducă la editat măcar. Dumnezeu să-l ierte, o mare pierdere pentru noi toți, a punctat și Gabriel Boldici pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii să vireze 5.000.000€ într-un cont fără nicio legătură...
Digisport.ro
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii să vireze 5.000.000€ într-un cont fără nicio legătură cu FCSB

Ce cărți a scris Ion Jianu despre Universitatea Craiova de-a lungul vieții sale

Ion Jianu și-a dedicat cariera scriind despre Universitatea Craiova și legendele sale. De-a lungul vieții, el a devenit autorul a nenumărate cărți despre fotbalul din Bănie.

Printre operele sale se regăsesc titluri precum: „Frumoșii nebuni ai Craiovei Maxima”; „Patimile lui Crișan”; „Oblemenco, meciul cu viața” sau „Fenomenul Universitatea Craiova ’91 (La Craiova, revoluția a început mai devreme)”. Ultima sa carte a fost dedicată lui Gabriel Boldici, unicul fotbalist ce a fost prezent la ambele eventuri, în 1981 și 1991.

ADVERTISEMENT
Antrenorul din SuperLiga amenință cu demisia, după ce echipa a rămas fără victorie:...
Fanatik
Antrenorul din SuperLiga amenință cu demisia, după ce echipa a rămas fără victorie: „Nu pot să continui în halul ăsta. Unii jucători își bat joc”
Cum arată soția lui Vladislav Blănuță. Olivia urmează să devină mamă pentru prima...
Fanatik
Cum arată soția lui Vladislav Blănuță. Olivia urmează să devină mamă pentru prima dată
Elias Charalambous le-a dat cea mai bună veste suporterilor FCSB: „S-a întors, este...
Fanatik
Elias Charalambous le-a dat cea mai bună veste suporterilor FCSB: „S-a întors, este bine”. Cine lipsește la meciul cu Oțelul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB: 'Nu te las să pleci!'. E uluitor pentru ce echipă a ajuns să joace acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!