O veste tragică s-a abătut asupra Olteniei în dimineața zilei de sâmbătă, 27 septembrie. și a lăsat multă durere în sufletele craiovenilor. Doi dintre cei care au fost extrem de afectați la aflarea veștii sunt Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova și Gabi Boldici, fostul mare portar al Științei.

Sorin Cârțu, în stare de șoc după decesul lui Ion Jianu

Decesul lui Ion Jianu a venit ca un „trăsnet“ pentru Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova. Acesta a aflat vestea șocantă chiar de la FANATIK, în timp ce se afla la volan și cu greu și-a găsit cuvintele.

„A murit Jianu? Aoleu, Doamne! Ce aș putea să mai spun…Am auzit că avea ceva probleme în ultimele zile, îmi pare enorm de rău să aud vestea asta. Știam că are probleme cardiace, stătea destul de rău la capitolul ăsta. Este omul care ne ține vii și pe noi, prin cărțile lui, în memoria suporterului craiovean în special, a celui care poate nu a prins fenomenul ‘Craiova Maxima’ sau ‘Campioana Unei Mari iubiri’. A fost cel care ne-a transmis în paginile cărților lui acest spirit al Universității Craiova. Doamne, ce m-am întristat! Credeam că s-a remediat problema, că este mai bine. Ne-a murit un suflet oltean, a murit un suflet alb-albastru. Voi merge și eu cu o coroană, la fel și clubul…este o veste îngrozitoare!“, a spus Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gabriel Boldici, amintiri în lacrimi despre Ion Jianu

, a primit vestea cu lacrimi în ochi. La fel ca și în cazul lui Sorin Cârțu, fostul portar al Craiovei a aflat vestea tragică prin intermediul FANATIK. Acesta a punctat faptul că îi pare extrem de rău că „Nelu“ Jianu nu a putut duce la bun sfârșit o carte impresionantă despre „Ion Oblemenco“, care mai avea doar mici pași până la publicare.

„Dumnezeule mare, ce mai veste mi-ați dat. Nu-mi vine să cred! Acum o lună și jumătate am venit din Turcia și pusesem în plan să terminăm cartea lui „Nelu“ Oblemenco. L-am sunat pe Ion Jianu și l-am întrebat dacă este gata să-i dăm drumul cărții, să vorbim la tipografie. Mi-a spus că a făcut un mic accident vascular și m-a rugat să mai amânăm o săptămână, două, până își mai revine. Apoi l-am tot sunat, dar nu răspundea. Doamne, ce veste, șocantă pentru toată lumea.

A fost un om de senzație. Complice cu copiii mei, Jianu mi-a făcut o carte de ziua mea. Am petrecut frumos atunci, s-a simțit bine. Am discutat că vom continua cartea lui Oblemenco, că mai trebuia doar să o editeze. Îmi pare extrem de rău că nu a apucat să o ducă la editat măcar. Dumnezeu să-l ierte, o mare pierdere pentru noi toți“, a punctat și Gabriel Boldici pentru FANATIK.

Ce cărți a scris Ion Jianu despre Universitatea Craiova de-a lungul vieții sale

Ion Jianu și-a dedicat cariera scriind despre Universitatea Craiova și legendele sale. De-a lungul vieții, el a devenit autorul a nenumărate cărți despre fotbalul din Bănie.

Printre operele sale se regăsesc titluri precum: „Frumoșii nebuni ai Craiovei Maxima”; „Patimile lui Crișan”; „Oblemenco, meciul cu viața” sau „Fenomenul Universitatea Craiova ’91 (La Craiova, revoluția a început mai devreme)”. Ultima sa carte a fost dedicată lui Gabriel Boldici, unicul fotbalist ce a fost prezent la ambele eventuri, în 1981 și 1991.