Sorin Cârțu și Ion Crăciunescu s-au contrat în direct din cauza unei faze din Farul – Universitatea Craiova 0-3: „Ce să facă? Să se dea la o parte și să îl lase să joace?”. Video

În minutul 25, la scorul de 1-0 pentru Universitatea Craiova, . Atât Gheorghe Hagi, cât și jucătorii de la Farul, i-au cerut cu vehemență lui Cătălin Popa să-i arate cartonașul galben lui Paul Papp, care mai văzuse unul în minutul 19. Însă, „centralul” a decis să nu-i aplice nicio sancțiune disciplinară fundașului de la Universitatea Craiova.

Sorin Cârțu și Ion Crăciunescu s-au contrat în direct din cauza unei faze din Farul – Universitatea Craiova 0-3

În cadrul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport, Sorin Cârțu și Ion Crăciunescu s-au contrat în privința deciziei pe care „centralul” Cătălin Popa a luat-o la faza în care Paul Papp l-a faultat pe Jefte Betancor.

Ion Crăciunescu a declarat faptul că, în opinia sa, arbitrul ar fi trebuit să-i arate al doilea cartonaș galben lui Paul Papp și, implicit, cartonașul roșu.

„Jefte are prim-planul la minge, nu jucătorul Craiovei. După părearea mea, după cum îl prinde de gât și îl răsucește este cartonaș galben. Nu mă interesează dacă avea sau nu altul înainte”, a spus Ion Crăciunescu.

De cealaltă parte, Sorin Cârțu a spus că Jefte Betancor este cel care a intrat în Paul Papp, motiv pentru care arbitrul ar fi trebuit să dicteze fault pentru Universitatea Craiova.

Dialogul dintre Ion Crăciunescu și Sorin Cârțu:

Cârțu: „ Papp ce să facă? Să se dea la o parte și să îl lase să joace?”

Crăciunescu: „Tu nu vezi cum sare? Nu e o săritură la cap. Jefte încearcă să protejeze și să o preia. Uită-te cum sare Papp”

Cârțu: „Da, domnule! Papp vrea să atac mingea acolo, în cel mai înalt punct al ei”

Crăciunescu: „Cine îl ține?”

Cârțu: „Jucătorul advers nu îl lasă!”

Crăciunescu: „Jucătorul advers are prim-planul și protejează mingea. Nu trebuie să te dai la o parte. Poți să îl tatonezi, să sari la cap, dar nu trebuie să îl iei de gât ca la trânte”.

Golurile partidei Farul Constanța – Universitatea Craiova au fost semnate de Jovan Markovic (două goluri) și Ștefan Baiaram.

Laurențiu Reghecampf, fericit după Farul Constanța – Universitatea Craiova 0-3

„Sunt foarte fericit, nu fericit. Veneam dupa două meciuri câștigate în fața FCSB-ului și CFR-ului. Am încercat toată săpămâna să-i motivez pe băieți.

Am câștigat la o diferență foarte mare. Din păcate, am ratat și multe ocazii clare de a marca. Dar sunt mulțumit că am luat cele trei puncte. Sunt bucuros că a reintrat Găman. Marko traversează o perioadă foarte bună”, , la finalul partidei cu Farul Constanța.

