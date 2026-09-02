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Eveniment important petrecut în platoul FANATIK SUPERLIGA. Doi „grei” ai fotbalului românesc, Sorin Cârțu (70 de ani) și Marcel Pușcaș (65 de ani) au dat „mâna” virtual și au făcut „pace”. În ultimii ani, între cluburile unde aceștia au fost sau încă sunt conducători – FCU și U Craiova – s-au dus nenumărate „războaie”.

„Pace” după „războaiele” dintre FCU și U Craiova: Sorin Cârțu a dat „mâna” cu Marcel Pușcaș

Foarte multe „bătălii”, în special în planul declarațiilor, s-au dus în ultimii ani în Cetatea Băniei între „Craiova lui Mihai Rotaru” și „Craiova lui Adrian Mititelu”. Aceste dispute i-au implicat, vrând nevrând, și pe președinții și oficialii celor două grupări. Doi dintre aceștia, Sorin Cârțu și Marcel Pușcaș, au fost prezenți la FANATIK SUPERLIGA. Între ei s-a produs o împăcare istorică.

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a fost întrerupt de un alt invitat al emisiunii, prezent în platou. E vorba de nimeni altul decât Marcel Pușcaș, fost conducător la FCU Craiova. „Când vorbiți voi, noi trebuie să tăcem”, a spus Pușcaș. Imediat a venit replica de la „Sorinaccio”: „Marcel vrea să fie detașat de dialogul nostru, că el e supărat în continuare pe mine, eu pe el și așa mai departe”. Pușcaș a negat că ar ține dușmănie: „Eu nu sunt supărat, Sorine, de ce să fiu supărat? Am avut mici clinciuri, au trecut, la revedere, pa”.

După aceste cuvinte a urmat împăcarea istorică: „Bine, atunci ne împăcăm acum! Să fie într-un ceas bun”, a spus Cârțu. A urmat apoi o strângere de mână virtuală, Pușcaș din platoul FANATIK și Sorin Cârțu din fața micului ecran al telefonului. „Numai tu (n.r. Horia Ivanovici) erai în stare să faci împăcarea asta”, i-a spus Cârțu moderatorului emisiunii.

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Ce dispute au avut Sorin Cârțu și Marcel Pușcaș

Întrebați ce conflict au avut, Sorin Cârțu și Marcel Pușcaș nu au vrut să ofere prea multe detalii. Au recunoscut însă faptul că răceala dintre ei a fost cauzată de eterna dispută dintre „Craiova lui Mihai Rotaru” și „Craiova lui Adrian Mititelu”. „(n.r. Ce ați avut voi doi de împărțit?) Era disputa dintre cele două echipe (FCU și U) în oraș, cam 4 – 5 ani. Fiecare și-a apărat interesul clubului”, spune Pușcaș. / „Au fost numai niște dialoguri”, a replicat Cârțu.

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Tot la FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit faptul că el și Marcel Pușcaș au fost foarte apropiați, înainte de „conflictul” celor două Craiove. „Să vă spun ceva: noi am fost foarte apropiați. Dar apoi au fost discuțiile acelea. Ne-am respectat. Au fost momentele alea, iar eu chiar regret. Trebuia să-mi apăr clubul” / „Și eu regret. Cu toate că ne-am certat, eu am cumpărat prăjituri de la cofetăria lui Sorin”, a fost replica spumoasă a lui Pușcaș.

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