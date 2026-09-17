Sorin Cârțu și Mihai Stoica s-au „înțepat” înainte de Craiova – FCSB: „Au mai avut un jucător, Costreie! / Ai zis prostia asta de atâtea ori!”

Sorin Cârțu și Mihai Stoica au fost invitați în studioul Prima Sport, acolo unde au dezbătut cel mai așteptat meci al etapei: Universitatea Craiova vs. FCSB. Inevitabil, cei doi s-au „înțepat” amical, mărul discordiei fiind arbitrul Sorin Costreie.
Discuția a pornit după ce Cârțu și-a adus aminte cum FCSB a învins pe Craiova cu 1-0 în 2025, după un arbitraj controversat. Meciul respectiv, condus de la centru de Istvan Kovacs, a avut de toate: două penalty-uri pentru FCSB, unul alt gol anulat tot pentru FCSB și o eliminare în dreptul lui Alexandru Cicâldău, jucătorul Craiovei.
A fost unul dintre acele meciuri în care Istvan Kovacs a fost corectat de VAR de prea multe ori, așa cum și-a obișnuit „fanii” în ultimii ani. De exemplu, în minutul 7 Kovacs dicta penalty pentru un duel între Bîrligea și Romanchuk, însă și-a anulat decizia după ce a fost chemat să revadă faza de arbitrul VAR, Sorin Costreie.
Tot în prima repriză a avut loc o altă intervenție VAR, la un duel între Stoian și Screciu în careu. Kovacs nu văzuse atunci un fault, astfel că a dictat penalty pentru FCSB, transformat de Tănase în minutul 39.
Un alt penalty primit de FCSB, tot cu intervenția VAR în minutul 77, după ce Florin Ștefan a comis henț în careu. Din nou, Costreie l-a chemat pe Kovacs să revadă faza și centralul a dictat penalty. Sorin Costreie a mai fost criticat în trecut după un meci Dinamo – FCSB și FCSB – ”U” Cluj, când bucureștenii au avut parte de alte faze controversate judecate în favoarea lor.
Dialogul dintre Meme Stoica și Sorin Cârțu d ela Prima Sport:
Sorin Cârțu: Ei au mai avut încă un jucător, Costreie (n.r. râde).
MM Stoica: Bă, de nu ai tot zis prostia asta de atâtea ori… Că a fost faza aia la Pantea cu penalty.
Sorin Cârțu: Păi, Costreie e stelist.
MM Stoica: Nu știu. Eu nu pot spune asta. Nici nu știu cum arată la față”, a fost dialogul dintre cei doi la Prima Sport.
În încheiere, Sorin Cârțu a mărturisit că o vede capabilă pe FCSB să le pună probleme celor de la Craiova, cu toate că nu prea au cum să îi surprindă pe olteni. A fost luat la țintă Arnold Garita, ușor ironizat din cauza gabaritului său. „Daca-i oferi spații lui Drăguș te poate reprezenta.
Toți au un plus de periculozitate. Garita, știm de la FC Argeș tot pe stilul ăla. Să-l vezi pe Garita că începe să dribleze. E jucător de forță, pe spații, de luptă. La fizicul lui, nu vine cu nu știu ce aport tehnic în plus”, a declarat Cârțu pentru sursa citată.