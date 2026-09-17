Sorin Cârțu și Mihai Stoica s-au „înțepat” înainte de Craiova – FCSB: „Au mai avut un jucător, Costreie! / Ai zis prostia asta de atâtea ori!”

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Sorin Cârțu și Mihai Stoica au fost invitați în studioul Prima Sport, acolo unde au dezbătut cel mai așteptat meci al etapei: Universitatea Craiova vs. FCSB. Inevitabil, cei doi s-au „înțepat” amical, mărul discordiei fiind arbitrul Sorin Costreie.

Sorin Costreie, mărul discordiei dintre Mihai Stoica și Sorin Cârțu. Cum s-au înțepat reciproc

Discuția a pornit după ce Cârțu și-a adus aminte cum FCSB a învins pe Craiova cu 1-0 în 2025, după un arbitraj controversat. Meciul respectiv, condus de la centru de Istvan Kovacs, a avut de toate: două penalty-uri pentru FCSB, unul alt gol anulat tot pentru FCSB și o eliminare în dreptul lui Alexandru Cicâldău, jucătorul Craiovei.

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A fost unul dintre acele meciuri în care de prea multe ori, așa cum și-a obișnuit „fanii” în ultimii ani. De exemplu, în minutul 7 Kovacs dicta penalty pentru un duel între Bîrligea și Romanchuk, însă și-a anulat decizia după ce a fost chemat să revadă faza de arbitrul VAR, Sorin Costreie.

Tot în prima repriză a avut loc o altă intervenție VAR, la un duel între Stoian și Screciu în careu. Kovacs nu văzuse atunci un fault, astfel că a dictat penalty pentru FCSB, transformat de Tănase în minutul 39.

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Sorin Costreie nu a avut cele mai fericite „prestații” din camera VAR, când a arbitrat meciurile FCSB-ului

Un alt penalty primit de FCSB, tot cu intervenția VAR în minutul 77, după ce Florin Ștefan a comis henț în careu. Din nou, Costreie l-a chemat pe Kovacs să revadă faza și centralul a dictat penalty. Sorin Costreie a mai fost criticat în trecut după un meci Dinamo – FCSB și FCSB – ”U” Cluj, când bucureștenii au avut parte de alte faze controversate judecate în favoarea lor.

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Dialogul dintre Meme Stoica și Sorin Cârțu d ela Prima Sport:

Sorin Cârțu: Ei au mai avut încă un jucător, Costreie (n.r. râde).

MM Stoica: Bă, de nu ai tot zis prostia asta de atâtea ori… Că a fost faza aia la Pantea cu penalty.

Sorin Cârțu: Păi, Costreie e stelist.

MM Stoica: Nu știu. Eu nu pot spune asta. Nici nu știu cum arată la față”, a fost dialogul dintre cei doi la Prima Sport.

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În încheiere, să le pună probleme celor de la Craiova, cu toate că nu prea au cum să îi surprindă pe olteni. A fost luat la țintă Arnold Garita, ușor ironizat din cauza gabaritului său. „Daca-i oferi spații lui Drăguș te poate reprezenta.

Toți au un plus de periculozitate. Garita, știm de la FC Argeș tot pe stilul ăla. Să-l vezi pe Garita că începe să dribleze. E jucător de forță, pe spații, de luptă. La fizicul lui, nu vine cu nu știu ce aport tehnic în plus”, a declarat Cârțu pentru sursa citată.