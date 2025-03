Sorin Cârțu și Robert Niță, contre în direct după Rapid – U Craiova 1-2: „Îmi place mult de Dobre!” / „Dar de Kovacs nu-ți place?”

Universitatea Craiova a dat lovitura în Giuleşti şi a câştigat la ultima fază, . Oltenii sunt lideri în SuperLiga, cu două puncte peste CFR şi trei peste FCSB, ambele cu un meci în minus.

Sorin Cârțu și Robert Niță, contre în direct după Rapid – U Craiova 1-2: “Lăsaţi că dă Kovacs lecţii”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârţu şi Robert Niţă s-au contrat după duelul din Giuleşti. Fostul jucător al giuleştenilor a acuzat voalat arbitrajul lui Istvan Kovacs:

Sorin Cârțu: Bună dimineaţa. Vreţi să vă dau lecţii?

Robert Niţă: Lăsaţi că dă Kovacs lecţii.

Cârţu: Niţanul este la voi? Mă uitam pe un tiktok şi plângea ăla cu “căpriorii”. Aveţi grijă de Niţanul, să nu aibă vreo problemă. Înainte de meci am fost întrebat de la cine aştept să se facă diferenţa şi le-am spus că speranţa mea se leagă de Mitriţă.

“Îmi place Dobre ăsta, îmi place mult de tot.”

Aş vrea să mai fie şi altcineva pe lângă el, dar Alex a rezolvat problema. Când o dai în minutul 90 poţi să aduci ca argument şi şansa. Cam aşa s-a întâmplat aseară. A fost un meci cu de toate. La 1-0, puteau să facă 1-1, la fel de bine puteam face 2-0 cu bara lui Safira.

Un meci în care rezultatul a balansat, când pentru unul, când pentru altul. Bara lui Paşcanu nu mi s-a părut imparabilă, ca la Christensen. Îmi place Dobre ăsta, îmi place mult de tot.

Niţă: Nea Sorin, ?

Cârţu: Stai cuminte, Niţane, nu o da în arbitraj, că nu e cazul. A fost un meci pe care şi voi l-aţi putut câştiga cu şansă, am avut şi noi puţină şansă, că am dat gol în minutul 90. Dar cred că am arătat mai multă maturitate în joc. Mitriţă a mai avut situaţii asemănătoare ca aceasta, din minutul 90.

