Sorin Cârțu știe dacă FCSB va intra în play-off! Și o spune clar înaintea dublei Craiova – FCSB din Bănie!

rămâne în cursa pentru play-off. Campioana en-titre mai are nevoie de patru victorie în ultimele cinci etape pentru a fi sigură de prezenţa în „top 6".

Sorin Cârţu vede FCSB în play-off: „Au fost războinici”

Sorin Cârţu a fost impresionat de forma arătată de FCSB cu FC Botoşani şi e de părere că echipa lui Charalambous va prinde „top 6” în SuperLiga la finalul sezonului regulat:

„Eu văd pe FCSB că va intra în play-off. Mă surprinde parcusul CFR-ului cu Pancone. Sunt două echipe de luat în calcul. Cum a spus Gigi, patronul lor… Au fost războinici.

Au avut o umilinţă pozitivă, au muncit, au luptat, au câştigat dueluri. Botoşani ţine la acest duel de uzură, dar uite că au dominat şi au meritat victoria. Au fost războinici”, a declarat Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, euforic după meci: „Trebuia să fie vreo 7-1”

în faţa celor de la FC Botoşani, spunând că echipa sa ar fi trebuit să câştige cu 7-1, având în vedere dominarea autoritară a roş-albaştrilor:

„Eu mă bucur de jocul echipei, asta înseamnă să fii fotbalist, să dai război, și au dat război, toată echipa. Am jucat cu o echipă care până acum era pe primele locuri și nu i-am dat nicio șansă.

Trebuia să fie vreo 7-1, deci mă bucură faptul că am văzut o echipă puternică, care are reacție când primește gol. În primele 10 minute nu mi-a plăcut, dar după aia am luat controlul și am distrus adversarul, l-am năucit, eu așa am văzut”, a spus Becali la Primasport.

