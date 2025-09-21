Sorin Cârțu țipă după un penalty nedat Craiovei la Galați. „Trebuia să-l cheme la VAR. El a comis-o!”. Exclusiv

. Președintele de onoare al grupării din Bănie, Sorin Cârțu, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre acest duel. Oficialul liderului e de părere că echipa sa trebuia să primească un penalty în prelungiri.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Sorin Cârțu după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0

Universitatea Craiova a avut o evoluție sub așteptări la Galați, unde Oțelul a reușit să se impună cu 1-0 după reușita lui Joao Lameira din prima repriză. Întrebat despre prima înfrângere a echipei din acest sezon, Sorin Cârțu a oferit un răspuns ironic. „Trebuia să vină”, a spus, râzând, președintele de onoare al grupării din Bănie, cu referire la .

Mai apoi, Sorin Cârțu a analizat eșecul suferit de liderul din Superligă. „Am fi vrut să avem continuitatea care a fost până acum, dar am întâlnit un adversar destul de bine montat, a reușit să întrerupă jocul, agasant, obstrucționist, iar atunci când au avut balonul au știut ce să facă cu el. Noi am avut o primă repriză modestă, în partea a doua am fost mult mai activi, mult mai dinamici și am controlat jocul, dar am fost neinspirați la finalizare. Am avut atâtea acțiuni pe care le-am finalizat cu șut deasupra porții”, a declarat oficialul Universității la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, privată de un penalty la Galați? Sorin Cârțu a analizat faza controversată

În prelungirile partidei, Universitatea Craiova putea să primească un penalty, când Dan Neicu a atins mingea cu mâna în propriul careu, după o centrare trimisă de Mihnea Rădulescu. Sorin Cârțu e de părere că arbitrul video Cătălin Popa ar fi trebuit să îl anunțe pe „centralul” Horațiu Feșnic cu privire la această fază.

„Din punctul meu de vedere a fost penalty la acea fază cu hențul. Nu poți să spui că e viciere de rezultat, că nu știi dacă dădeai gol, dar la faza respectivă trebuia să fie penalty. Iar Cătălin Popa, care e la VAR, datoria lui era să informeze centralul și el decidea dacă e henț sau nu. El trebuia să cheme lumea la VAR. Tot la fel s-a întâmplat și la Botoșani, centralul n-a fost chemat la VAR să vadă hențul care a fost la acel moment. (n.r. ați avut un penalty care trebuia dat, clar) Absolut. Este mână depărtată de corp, schimbă direcția, sunt toate ingredientele pentru un penalty.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, la cum s-a desfășurat faza, poate ar fi trebuit să o vadă și Feșnic. Dar, să spunem că poate a fost mascat, era într-o altă poziție. Penalty-ul nu se hotărăște de Cătălin Popa sau Costreie, de la VAR, ei trebuie să cheme lumea la VAR, iar centralul decide, de aia ia mai mulți bani, numărul 1 este centralul. (n.r. poate Cătălin Popa se crede numărul 1) Am înțeles că este considerat unul dintre cei mai buni arbitri VAR din Europa, dar aici a comis-o prin faptul că nu l-a chemat pe Feșnic”, a declarat președintele de onoare al Universității Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK.