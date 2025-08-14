Sorin Cârțu trage un semnal de alarmă după dezastrul evitat de Universitatea Craiova la Trnava: „Avem o problemă”

După 3-0 pe ”Oblemenco”, Universitatea Craiova a obținut calificarea în . Deși returul trebuie să fie doar o formalitate, oltenii au fost aproape de un adevărat dezastru, după ce au încasat patru goluri în manșa retur.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, impresii după returul de infarct cu Spartak Trnava

, din turul trei preliminar al UEFA Conference League. Oltenii începuseră excelent disputa de joi seară, însă au fost aproape de eliminarea din competiție.

Formația antrenată de Mirel Rădoi a fost cea care a deschis scorul prin , însă gazdele au venit cu o replică rapidă și au egalat până la pauză.

ADVERTISEMENT

Repriza a doua a fost una de coșmar pentru clubul din Bănie, care a încasat trei goluri de manual. Jocul a ajuns în prelungiri, acolo unde, din fericire, Băluță și Nsimba au reușit să risipească emoțiile. Sorin Cârțu a vorbit despre dezastrul evitat de echipa sa.

„Doamne ce meci. Am trecut prin toate stările. Nu mă apuc de analize, e treaba lui Mirel, dar avem o problemă. Au dat niște goluri imparabile, dar primim prea multe goluri. Noroc că și dăm multe. Au fost niște execuții de excepție. Au niște fotbaliști buni.

ADVERTISEMENT

Să fie ghinionul nostru că pleacă Baiaram pe nu știu ce sumă de bani. Ne gândim la meciul cu Basaksehir, întâi cu Csikszereda. Ne-am revenit bine în prelungiri.. Lovitura scorpionului (n. r. Băluță)”.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu: „Ca antrenor o iei razna la meciuri din astea”

„Mi-e greu să și vorbesc. M-am plimbat, dar te ia cu capul. A blocat bine Stevanovic la acea fază. Când au primit golurile.. intra un cuțit în piept.. Mi-a plăcut echipa asta și la Craiova cum a jucat.

ADVERTISEMENT

Scoteau așa niște combinații, îți făceau probleme. La un moment dat aveam 4-0, dar uite că fotbalul se întoarce. Mi-a plăcut nr 11 de la ei și ce gol a dat. Sunt obosit, nu îmi mai găsesc cuvintele. Ca antrenor o iei razna la meciuri din astea, dar Rădoi e tânăr.

Cât o să antreneze? Se lasă pe la 60 de ani. Dacă trăiești așa, la 60 de gândești să te retragi. Soluții găsește Rădoi, mi se pare că suntem cu talie înaltă, dar nu ținem în lupta asta care se dă în fața careului. Trebuie să fim mai agresivi”.

Sorin Cârțu: „Nsimba e o achiziție bună”

„Nu știu, gândește el ce trebuie făcut. Nu putem să mergem așa.. Nici nu știi cum să spui, tot ce s-a întâmplat în prelungiri, noi am dominat, noi am avut golurile. După ce am dat noi gol au avut acea ocazie.

Mă bucur pentru Nsimba, putea și în minutul 90.. Bravo lui și faptul că a dat gol.. E o achiziție bună. Își arată din calități. Mi-a plăcut cum l-a simțit Houri cu pasa. E cam letal când primește astfel de pase. Basaksehir nu e de speriat, e o echipă bună, dar se joacă.

Eu consider că nu e vreun balaur. Deocamdată suntem în grafic. Targetul este să încercăm să ajungem în grupe și așa mai departe. Tot ce mi s-a întâmplat azi, am văzut eșecul. La un moment dat am văzut eșecul”, a declarat Sorin Cârțu la .