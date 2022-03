Sorin Cârțu crede că Universitatea Craiova va avea un parcurs dificil în play-off: ”E altceva față de sezonul regulat”

Universitatea Craiova a câștigat ultima confruntare din sezonul regulat al Casei Pariurilor Liga 1, cu scorul de 1-0, în fața Farului Constanța. Oltenii au intrat în play-off de pe poziția a treia, cu 27 de puncte, patru mai puține decât FCSB, echipa care se află pe poziția secundă a clasamentului.

„Juveții” și-au luat revanșa în fața trupei antrenate de . Învinși în turul campionatului în deplasarea de la Constanța, scor 1-0, alb-albaștrii s-au impus pe arena din Bănie și își continuă seria de victorii din campionat. Trupa lui Reghecampf are șase victorii consecutive în Casa Pariurilor Liga 1 și vor să continue bilanțul pozitiv în play-off.

Sorin Cârțu se gândește la meciuri dificile pentru Universitatea Craiova: „Desfășurarea play-off-ului e diferită față de ce se întâmplă în sezonul regulat”

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, e de părere că formația din Bănie va obține mult mai greu puncte în play-off. Fostul antrenor spune că are încredere în elevii lui Reghecampf că vor continua să aibă rezultate și evoluții bune în campionat.

„Am recuperat ceva din terenul pierdut în urma înfrângerilor anterioare. Poziția asta te face să privești într-un alt mod play-off-ul, vedem care va fi desfășurarea. Eu am încredere că suntem pe o linie ascendentă și cred că vom continua evoluțiile bune. Așa dacă te gândești la partidele directe cu FCSB, le-am pierdut, apoi am câștigat doar un punct cu CFR, în meciuri în care meritam mai mult. Am mai jucat cu Farul și am câștigat, dar astăzi a fost un meci mult mai consistent”, a declarat Sorin Cârțu.

Legenda oltenilor a vorbit și despre calificarea în play-off obținută de , pe terenul lui FC Botoșani. Acesta a spus că trupa antrenată de Prepeliță a recuperat multe puncte de la reluarea campionatului și își merită locul în primele șase echipe ale Casei Pariurilor Liga 1.

„E o surpriză calificarea celor de la FC Argeș și ei au recuperat mult teren în ultimele meciuri. Dacă au câștigat meciul direct cu Botoșani înseamnă că meritau să le ia locul. Vedem ce se va întâmpla. Desfășurarea play-off-ului e diferită față de ce se întâmplă în sezonul regulat”. a spus președintele Universității Craiova.

Gică Popescu crede că Farul Constanța putea să plece neînvinsă din Bănie: „Victoria lor a venit în urma unei greșeli în apărare”

Președintele constănțenilor este dezamăgit de rezultatul formației sale din partida cu Universitatea Craiova. Acesta a declarat că înfrângerea putea să fie evitată dacă defensiva nu greșea la faza marcării unicului gol al meciului. Pentru olteni a înscrist Paul Papp, care se află la prima reușită în acest sezon.

„Din păcate nu am făcut în seara aceasta jocul bun din partidele anterioare, când am câștigat cu Botoșani și FCSB. Trebuie să recunoaștem că am întâlnit o echipă foarte bine așezată în teren, care a fost inspirată în tot ce a făcut în seara asta. Ne-au creat mari probleme, nu au lăsat spații și astfel nu am reușit să ne facem jocul pe care îl facem de obicei. Victoria lor a venit în urma unei greșeli în apărare, unei greșeli individuale. Dacă nu era faza aceea cred că nu ne-am fi mirat să fie un meci de egalitate, cred că rezultatul corect era o remiză”. a spus Gică Popescu.

Fostul căpitan al Barcelonei a vorbit și despre situația din play-off și parcursul argeșenilor. Gică Popescu susține că în acest moment formația sa nu și-a fixat un anumit obiectiv pentru sfârșitul sezonului și preferă să se gândească la următoarea partidă din campionat.

„În ultimele meciuri au jucat foarte bine, au câștigat meciuri contra echipelor din play-off, ne-au bătut pe noi la Constanța, au învins la Botoșani în finala pentru intrarea în play-off și cred că au meritat prezența. În fotbal nu există alt obiectiv decât meciul care vine. Normal că fiecare echipă își dorește mai mult de la fiecare meci, dar cred că partida următoare trebuie să fie obiectivul în fotbal. Oricare dintre echipele din play-off în momentul în care sunt inspirate se pot bate la locurile fruntașe, iar printre aceste echipe ne numărăm și noi”. a declarat președintele Farului Constanța.