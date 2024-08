Sorin Cârțu a purtat în direct un dialog cu Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA despre șansele echipelor românești în cupele europene. Verdictul oferit de fostul internațional este unul pozitiv.

Sorin Cârțu, verdicte tranșante înainte de FCSB – Sparta Praga, CFR Cluj – Petah Tikva, Astana – Corvinul. Cine se califică în play-off

Sorin Cârțu a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre echipele românești angrenate în continuare în cupele europene. Fostul președinte al Universității Craiova e de părere că două formații vor continua în competițiile continentale și totodată recunoaște că durerea încă e prezentă.

ADVERTISEMENT

„E o mare durere și o mare nereușită a noastră (n.r eliminarea din Conference League). Maribor este o echipă, raportat le ce am văzut la cele două meciuri ale noastre, pe care puteai să o elimini. Alibiul că acolo am jucat 11 vs 10 nu ține.

Sper ca FCSB-ul să exploateze șansa terenului propriu, pentru că rezultatul nu este unul deosebit. Ai făcut un meci egal, nu e ca la meciurile din trecut când conta golul înscris în deplasare. Meciul pleacă tot de la 0-0.

ADVERTISEMENT

Sparta este o echipă puternică și nu cred că o „să-i tremure picioarele” că sunt 30.000 de suporteri pe Ghencea. La meciul acesta, dacă marchezi în minutul cinci nu e ca și cum ești calificat și totodată dacă în minutul 85 sunt adversarii în avantaj, nu înseamnă ca e pierdută calificarea.

Inima mea de român consideră că se va califica FCSB în play-off-ul UEFA Champions League, mai ales că până la 15 ani am ținut cu Steaua București. Steaua mea e în liga întâi a României”, a spus Sorin Cârțu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„CFR are șanse mari! Corvinul nu cred că se poate califica”

Fostul antrenor de la CFR Cluj, din perioada septembrie-noiembrie 2010, e de părere că , însă același lucru nu se poate spune și despre echipa pregătită de Florin Maxim.

„CFR are șanse mari și nu cred că va scăpa sansa asta, mai ales că este un joc acasă. Corvinul va avea un meci greu și nu cred că mai au șanse de calificare..având în vedere deplasarea.

ADVERTISEMENT

Corvinul..nu stiu dacă se califică, e greu. E oboseala drumului foarte mare și totodată valoarea echipei..Astana este o echipă bună. Și aici, la Sibiu, nu s-au speriat, era un joc pe care îl aveau sub control”, a încheiat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu, verdicte tranșante înainte de FCSB - Sparta Praga, CFR Cluj - Petah Tikva, Astana - Corvinul