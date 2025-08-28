Sport

Sorin Cârțu visează la Champions League după performanța istorică realizată de Universitatea Craiova: „O luăm treptat”

Sorin Cârțu, prima reacție după ce Universitatea Craiova s-a calificat în faza principală din Conference League: „O luăm treptat, la anul poate Europa League, după Champions League”
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.08.2025 | 22:46
Sorin Cârțu alături de bucuria jucătorilor de la Universitatea Craiova. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Universitatea Craiova a învins Istanbul Bașakșehir și în returul de pe teren propriu, scor 3-1, după ce săptămâna trecută se impusese și în Turcia cu 2-1. Astfel, echipa antrenată de Mirel Rădoi s-a calificat în premieră în faza grupei dintr-o competiție continentală, întrcât în perioada „Craiovei Maxima” nu exista acest sistem la nivel european.

Sorin Cârțu, după ce Universitatea Craiova s-a calificat în faza principală din Conference League: „O luăm treptat așa, la anul vedem, poate Europa League, după poate Champions League”

Așa cum era de așteptat, oltenii s-au arătat extrem de bucuroși după această performanță. Sorin Cârțu, președintele de onoare de la clubul alb-albastru, a transmis că își dorește ca acesta să fie doar începutul unei aventuri pe termen lung în cupele europene pentru gruparea din Bănie.

„E o seară superbă, nici nu știi să îți găsești cuvintele acum, nici nu vă aud prea bine, e nebunie aici. E seara care ne legitimează internațional, de 10, 11 ani tot ne chinuim să revenim în elita asta europeană. O luăm treptat așa, anul ăsta cu Conference, la anul vedem, poate Europa League, după poate Champions League.

Oficialul oltenilor, în extaz: „Le mulțumesc băieților că au adus mulțumirea asta pentru tot orașul”

Am avut vreo trei momente în care am trecut pe lângă ele, finala campionatului cu CFR, play-off-ul acela cu Beer Sheva de am jucat pe la Severin. Asta ne-a lipsit, atmosfera din seara asta ne-a lipsit la acel meci cu CFR-ul, cu Beer Sheva. Astă seară tot ce s-a întâmplat aici, erau premise pentru performanța asta.

Le mulțumesc băieților că au adus mulțumirea asta pentru tot orașul Craiova și mie personal, la vârsta asta de 70 de ani pe care o să-i fac prin noiembrie, știi cum e, te aștepți mai rar să ți se întâmple așa ceva.

Eu sunt mulțumit și le mulțumesc lor, staff-ul tehnic, jucători, toți au fost senzaționali. Da, normal că, și devreme egalaseră handicapul, ei au avut șansă și acolo că au dat gol în ultimele minute, nu mai era încărcătura de azi”, a spus Sorin Cârțu în direct la Digi Sport la scurt timp după încheierea meciului Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir 3-1.

