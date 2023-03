Sorin Cârțu vrea mai mult la Universitatea Craiova chiar și după trei victorii consecutive: “Nu este locul la care ne gândeam la începutul campionatului”. Exclusiv

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în fața celor de la UTA Arad pe stadionul „Ion Oblemenco” în ultima etapă a sezonului regulat. Sorin Cârțu a dezvăluit obiectivele formației din Bănie din această ediție a play-off-ului din SuperLiga, dar și așteptările din partea elevilor lui Eugen Neagoe.

Sorin Cârțu, anunț înainte de play-off-ul din SuperLiga: „Nu este locul la care ne gândeam la începutul campionatului. Se joacă tot și toate sunt puse pe masă”

pe banca Universității Craiova, iar Sorin Cârțu este mulțumit de parcursul oltenilor din ultimele partide. Președintele alb-albaștrilor așteaptă confruntările celor de la Rapid și FCSB, deoarece rezultatele obținute de bucureșteni pot influența poziția grupării din Bănie la sfârșitul sezonului regulat.

Înaintea partidelor Farul Constanța – Rapid și FCSB – Sepsi, Universitatea Craiova ocupă poziția a patra a clasamentului din SuperLiga cu 54 de puncte, la egalitate cu formația lui Gigi Becali. Sorin Cârțu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că oltenii aveau așteptări mai mari la începutul sezonului.

„Nu putem să vorbim de fericire, poate fi doar după câștigarea unui campionat sau îndeplinirea obiectivului. Sunt bucuros că ne-am îndeplinit un obiectiv de etapă și calificarea în play-off, să vedem poziția și așteptăm partida dintre Farul și Rapid, este o paritate între ei.

Suntem pe locul patru, să știm care este cursul play-off-ului, cu cine jucăm la început și o eventuală strategie. Nu neapărat, să fie rezultate cum o vrea Domnul să se termine. Una peste alta nu este locul la care ne gândeam la începutul campionatului”, a spus Sorin Cârțu.

Președintele Universității Craiova este de părere că oltenii meritau cele trei puncte din partida cu UTA Arad, însă acesta s-a arătat nemulțumit de greșelile făcute de jucători la fazele fixe. Sorin Cârțu a declarat că meciurile din play-off sunt deschise oricărui rezultat și se pot produce schimbări în clasamentul din SuperLiga.

„Meciul a fost mai frumos, consider că victoria este meritată. Am avut niște discordanțe în special la cornerele adversarilor, am suferit acolo. Zic că la cum s-au desfășurat ambele reprize, am bătut cu 2-1 meritat, poate putea să fie și un scor mai evident, la fel a fost și șansă la capul lui Otele când a dat în bară, aici trebuie analizat bine ce s-a întâmplat în momentele defensive.

Să vedem cum se va termina partida Farul – Rapid, apoi CFR – U Cluj, vedem care sunt diferențele când se înjumătățesc punctele și vedem la câte puncte este diferența de primul loc. Se joacă tot și toate sunt puse pe masă, vedem ce suntem în stare să alegem”, a spus președintele Universității Craiova.

Sorin Cârțu anunță obiectivele Universității Craiova: „Minimul sunt cupele europene”

în acest sezon, iar Sorin Cârțu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că obiectivul minim al Universității Craiova este calificarea în cupele europene. Președintele alb-albaștrilor speră ca Eugen Neagoe să nu mai aibă probleme de lot în play-off.

„Minimul obiectiv sunt cupele europene, să vedem cum se termină sezonul regulat și toată perioada de play-off, felul în care suntem scutiți de accidentări. Ați văzut și aseară că patru, cinci jucători au intrat cu probleme de sănătate, febră. Vremea este și de așa natură, totul se poate remedia și în funcție de șansa asta.

Suntem într-o situație în care maxim cinci puncte pot să fie distanță față de lider. Este un play-off foarte agresiv, se va juca pe toate fronturile și va fi o agresivitate mare. Echipe sunt apropiate valoric și au contat anii trecuți”, a declarat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu așteaptă cu nerăbdare ultimele confruntări din SuperLiga pentru ca Universitatea Craiova să afle adversara din prima etapă din play-off. Acesta anunță ca va fi o luptă strânsă în campionat, iar oltenii trebuie să fie implicați și să aibă atitudine pentru a termina pe podium.

„Putem juca cu Farul, CFR Cluj și FCSB nu este niciuna să spui că o poți alege, singura cu care nu prea putem să jucăm în prima etapă este Rapid. Din cele trei va fi următoarea adversară în funcție de poziție, dacă terminăm pe patru este clar că jucăm cu FCSB, vom vedea cum se termină.

Nu contează cu cine joci în prima etapa din play-off, ci atitudinea și prestația din play-off pentru că se anunță agresiv și implică cât mai puțină superficialitate, cât mai atenți și mai responsabili. Așa trebuie să fim pentru că în continuare avem de recuperat un handicap, s-au pierdut multe meciuri aiurea și punctele acelea contează”, a încheiat Sorin Cârțu.