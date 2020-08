Sorin Cârțu vrea revanșa pentru Universitatea Craiova în noul sezon! Pe cine exclude din lupta la titlu

Oltenii au fost aproape de pasul cel mare, câștigarea titlului, însă ultima etapă a sezonului trecut a fost cu ghinion pentru trupa lui Bergodi. Noul campionat aduce noi speranțe pentru un titlu după 30 de ani.

Craiova este singura echipă din Liga 1 care a mers în străinătate pentru un stagiu centralizat. Ba, mai mult, Universitatea va merge direct spre Sfântu Gheorghe pentru jocul cu Sepsi, fără a mai poposi în Bănie.

La doare câteva zile înainte de primul meci oficial, președintele Sorin Cârțu a anunțat că echipa din Bănie vrea revanșa și consideră că CFR Cluj și FCSB vor fi adversarele principale în lupta pentru campionat.

Se revanșează Universitatea Craiova în noul sezon? Cârțu o exclude pe Botoșani din calculele la titlu

„Juveții” se află în cantonament din data de 12 august, dar jucătorii nu l-au putut avea alături pe Cristiano Bergodi de la început. Testat pozitiv cu coronavirus, tehnicianul italian s-a vindecat ulterior și a făcut deplasarea în Austria, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Noutățile din cadrul lotului deplasat au fost Paul Papp, Marius Constantin, Alexandru Tudorie și îl putem enumera aici și pe Vladimir Screciu. Mățel, Cosic și Qaka nu au mai intrat în vederile clubului din Bănie.

Așa cum ne-a obișnuit, Universitatea Craiova atacă titlul și în acest sezon. Dezamăgiți de înfrângerea suferită în ultima etapă a sezonului trecut, cea decisivă, cu CFR Cluj, oltenii anunță că anul acesta nu vor mai rata titlul. Președintele Sorin Cârțu a anunțat echipele cu care se va bate Știința pentru câștigarea campionatului: „Tot ăştia sunt care au fost şi anul ăsta (n.r. – CFR şi FCSB). Nu vă aşteptaţi să apară şi alte surprize, poate Botoşani? Botoşani e o echipă bună, dar nu cred că are forţa şi mentalitatea de campioană”, a declarat gloria „Craiovei-Maxima” la LookSport.

Deocamdată, stadioanele sunt închise, iar craiovenii sunt cei mai afectați, dat fiind faptul că au cea mai mare medie de spectatori: „Asta e cel mai mare dezavantaj în fotbal, pentru că la noi veneau spectatori mulţi, aveam, dar ţi-am spus, este un an prejudiciat din toate punctele de vedere. N-ai ce să faci”, a mai spus Sorin Cârțu.

Debutează cu Sepsi în Liga 1 și imediat vine și jocul din Europa League

În Austria, sub privirile „secunzilor” lui Bergodi, jucătorii au fost testați în două partide amicale. În primul joc, cel cu Viktoria Plzen, oltenii s-au văzut învinși cu 2-0, Cermak și Alvir fiind marcatorii golurilor cehilor. În linia de fund a echipei de start, și-a făcut apariția Marius Constantin, cel care are șanse mari să fie titular în meciul cu Sepsi.

În cel de-al doilea amical, Craiova a dat piept cu austriecii WSG Tirol și a câștigat cu scorul de 3-1. Golurile „leilor” au fost înscrise de Elvir Koljic, dublă, și Alexandru Cicâldău. Toate reușitele „alb-albaștrilor” au venit după minutul 80.

Cristiano Bergodi mai are timp șă-și facă o idee de echipă până sâmbătă, atunci când Universitatea debutează în noul sezon pe terenul formației Sepsi Sfântu Gheorghe. La doare câteva zile distanță, oltenii intră în „focurile” UEFA Europa League, în primul tur preliminar. Locomotive Tbilisi este echipa cu care vor da piept, în deplasare. Faptul că lupta pentru calificare se va da doar într-o singură manșă îl îngrijorează pe Sorin Cârțu: „Nu e bine, ştii cum e, nu ştii cum e ziua aia, e mai la ghici. Dar orice ar fi, cu cine am căzut, că e o manşă, două, că jucăm pe teren neutru, că jucăm la ei, tot trebuie să te califici. E diferenţă între noi şi ei, aşa am văzut”, a mai adaugat președintele Științei.