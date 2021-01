Sorin Cîmpeanu a dezlegat misterul celebrei cămăși pe care a purtat-o în momentul în care s-a suspus procedurii de vaccinare. Ministrul Educației a explicat că este un obiect vestimentar cu uz practic, folosit de oamenii care sunt dependenți de insulină.

Momentul în care liderii politici din țara noastră s-au vaccinat a fost unul care a atras interesul oamenilor, aceștia fiind atenți la toate detaliile. Inițial, brațele președintelui au impresionat cetățenii, dar au apărut și alte momente care au surprins.

Cămașa purtată de Sorin Cîmpeanu în momentul în care i s-a adminstrat serul anti-Covid a făcut senzație în spațiul public. Oamenii au fost uimiți de ingeniozitatea ministrului, care a lăsat la vedere doar zona unde urma să-i fie administrat serul.

Sorin Cîmpeanu dezleagă misterul. Care este secretul celebrei cămăși pe care a purtat-o la vaccinare

Momentul a fost unul memorabil. Cămașa „cu fereastră” purtată de ministrul Educației a ajuns celebră, iar acesta s-a văzut nevoit să dea explicații cu privire la ideea pe care a avut-o.

„Povestea acelei cămăși este foarte simplă. A fost un mod de a face vizibil faptul că eu susțin actul, necesitatea și importanța vaccinării cadrelor didactice”, a explicat ministrul miercuri seara, 27 ianuarie, la Digi 24.

„Dacă vreți să mergeți în detalii, uitați-vă la ce cămăși folosesc cei care sunt insulino-dependenți și își fac injecție de două ori pe zi la birou. Nu este o invenție absolută, doar că a fost vizibilă”, a adăugat acesta

„Tatăl meu este dependent de insulină. Plus că am făcut câteva zeci de vaccinuri, așa cum am afirmat public”, a subliniat Cîmpeanu.

Ministrul Educației a vorbit despre obiectul vestimentar și la momentul în care s-a supus procedurii. El a explicat că a fost nevoit să călătorească în mai multe țări pentru care era necesară administrarea unor diferite vaccinuri, iar acest tip de cămașă facilita procesul administrării serurilor.

„Eu sunt obișnuit cu vaccinarea. Am fost într-un singur an în mai multe state mai ciudate. Am participat la campania pentru Consiliul de securitate ONU, ocazie cu care şi am fost în peste 70 de ţări care au necesitat vaccinare specifică zonelor. Așa am reuşit să fiu pregătit. Sunt unul dintre cei mai pregătiţi cu privire la actul de vaccinare, din toate perspectivele”, a explicat acesta la momentul respectiv.

