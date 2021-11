Sorin Cîmpeanu, explicații despre cum reîncepe școala cu prezența fizică și de câte ori pe săptămână vor fi testați elevii

vor putea reveni la cursuri cu prezență fizică începând de săptămâna viitoare.

în scenariul propus momentan de către Ministerul Educației.

Sorin Cîmpeanu, despre cum va începe școala și cum vor fi testați elevii

“Consiliul de Administrație al unei școli constată că a fost depășit pragul minimum de vaccinare, de 60% și poate intra în prezență fizică, fie școală privată sau de stat.

În data de 1 octombrie s-a decuplat, în urma consultărilor si a fost de comun acord, modul de funcționare a școlii de rata de infectare din localitate.

Un Consiliu de Administrație a școlii va aprecia dacă face sau nu solicitare către Inspectoratul școlar. Dacă într-o școală nu este rată de vaccinare de 60%, sub nicio formă, școlile nu pot relua activitatea cu prezență fizică.

54% dintre școlile și grădinițele din România au o rată de cel puțin 60%, restul aveau o rată de vaccinare sub. Am văzut unități de învățământ cu rată de vaccinare 12%, am văzut liceu sanitar cu rată de vaccinare 36%, greu de înțeles.

Am văzut o școală care a cerut în mod insistent, repetat și argumentat prezență fizică și am constatat că are rată de vaccinare de 40%.

Sunt în curs de finalizare a achiziției, sunt acele termene legale pentru depunerea scrisorilor de garanție, mai apoi se vor semna contractele subsecvente, a fost organizată achiziția pe trei loturi.

Testele pe bază de salivă vor fi disponibile începând cu săptămâna 21 noiembrie – 25 noiembrie în toate școlile. Primele livrări vor fi făcute în conformitate cu repartiția trimisă de către Ministerul Educației către DSU.

Am văzut că DSU care a furnizat aceste date a făcut aceste calcule pentru o testare de două ori pe săptămână.

Noi am înaintat situația pentru a testa toți elevii, toți preșcolarii și toți angajații din școli, inclusiv pentru personal nedidactic.

Colonelul Valeriu Gheorghiță și-a declarat disponibilitatea de a trimite echipe mobile de vaccinare în școli, dacă există aceste solicitări din partea școlilor.

Nu prea au existat genul acesta de solicitări, dar oferta este deschisă până la finalul lunii noiembrie, nu am discutat despre asta, dar cred că rămâne valabilă oferta medicului Gheorghiță”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24.