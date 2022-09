Sorin Cîmpeanu, lămuriri oficiale despre reintroducerea uniformelor în școli: ”Schimbările de anul acesta sunt minime”

Cîmpeanu crede că elevii ar avea un motiv de mândrie dacă ar purta uniforme cu însemnele școlii, așa cum o fac studenții sau elevii din sisteme ”avansate de educație” precum SUA, Marea Britanie sau Franța.

Sorin Cîmpeanu nu vrea uniforme obligatorii în școli

”Nu am vorbit niciodată despre reintroducerea uniformelor obligatorii. Am spus întotdeauna că este bine, așa cum am văzut în sisteme de educație avansate – SUA, Marea Britanie, Franța – să avem elevi mândri de școala lor.

Să poarte un însemn, fie că este un pin… așa cum purtăm tricolorul, putem purta însemnul școlii, fie că este o cravată, fie că este o eșarfă pentru fete. Îmi doresc să fie mândri de școala lor și acest lucru să se facă și prin însemne. Însemnele de apreciere la adresa școlii nu înseamnă uniformă obligatorie”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, nu vor crește din acest an, cel mai probabil în 2023. De altfel, în acest an școlar vor fi schimbări minime față de anul trecut. Cîmpeanu și-ar dori un salariu minim pentru dascăli de 4.000 de lei net.

”Dacă nu vom înţelege că e nevoie de alocarea de resurse astfel încât să nu mai existe niciun cadru didactic în România care să aibă un salariu mai mic decât salariul mediu pe economie, aş vrea să vă spun că toate schimbările de proces, de arhitectură de sistem sunt degeaba. Nu vom reuşi, profesorul va rămâne cel cu un rol determinant într-o şcoală în care învăţământul trebuie să fie centrat pe elevi.

Profesori buni, fără motivaţie salarială, nu vom putea avea, o spun cât se poate de răspicat. Aceste legi sunt foarte bune, dar dacă nu vor avea resursele financiare necesare, vor sfârşi exact ca legea 1”, a completat Cîmpeanu.

De fapt, ministrul recunoscuse zilele trecute că legile educației nu se bazează pe un buget clar, un alt motiv pentru cei care îl acuză că este un slab manager.

”Aceste majorări care trebuie să fie în întreg sistemul sunt prevăzute a intra în vigoare începând cu septembrie 2023, începând cu profesorii debutanţi şi chiar cu profesorii stagiari, care sunt cei care vor avea reducere de normă de la 18 la 12 ore şi chiar şi aşa, , va trebui să aibă asigurat salariul mediu pe economie, altfel nu vom avea profesori bine pregătiţi din cei mai mulţi absolvenţi ai universităţilor româneşti”, a punctat Cîmpeanu.

”Toate aceste lucruri sunt atent luate în calcul, toate aceste lucruri sunt susţinute şi dacă vom regăsi aceste măsuri în bugetul pe anul 2023, înseamnă că avem o şansă pentru educaţie. Dacă nu le vom regăsi, nu vom avea o şansă pentru educaţie. Este nevoie de un consens în coaliţie, de aceea este bine ca tot sistemul de educaţie şi toţi cei care sunt interesaţi în viitorul educaţiei să lupte pentru ca aceste legi să fie adoptate”, a concluzionat ministrul educației Sorin Cîmpeanu.