Sorin Cîmpeanu nu este de acord cu purtarea măștii la orele de sport. ”Am găsit un singur exemplu în Europa”

Sorin Cîmpeanu dorește renunţarea la purtarea măştii de protecţie în timpul orelor de educaţie fizică. Ministrul Educaţiei face referire la măsurile din alte state europene.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cîmpeanu a declarat, miercuri, 10 februarie, că a solicitat o analiză privind regulile din celelalte state UE, iar în Austria, Belgia, Bulgaria, Estonia, Finlanda şi Suedia nu este obligatorie masca de protecţie în timpul orelor de educaţie fizică.

În Luxemburg se solicită purtarea măştii de la vestiar până la locul unde se derulează activităţile fizice, iar în Franţa nu se poartă mască, însă orele de educaţie fizică se desfăşoară exclusiv în aer liber, potrivit G4 Media.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin Cîmpeanu: ”Informarea este oficială, venită de la reprezentanţii de la Bruxelles”

”Am cerut o situaţie cu privire la practicile europene – Austria nu solicită, Belgia nu solicită, Bulgaria nu solicită, Estonia, Finlanda, Suedia – nu solicită. Franţa nu solicită, dar are precizarea că orele de sport se derulează exclusiv în exterior.

Am găsit un singur exemplu în Europa – o regiune în Italia – în care se solicită purtarea măştii în timpul orei, dar decizia este în reevaluare. Informarea este oficială, venită de la reprezentanţii de la Bruxelles”, a spus Sorin Cîmpeanu.

ADVERTISEMENT

Totodată, potrivit sursei citate, acesta a mai precizat că Ministerul Educaţiei susţine adoptarea modelului din Luxemburg, adică masca obligatorie între vestiar şi locul în care se desfăşoară orele de educaţie fizică.

„Vom avea şi punctul de vedere medical, cred că cei cu specialitatea medicină sportivă sunt cei mai în măsură să se pronunţe”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Ce spune Cîmpeanu despre formularul formularul de consimţământ privind testarea copiilor?

„Nu este obligatorie nicidecum completarea acestui formular la începerea semestrului 2. El trebuie să fie completat atunci când un elev are simptome specifice acestei boli. Doar atunci părintele este pus în faţa nevoii de a completa formularul, doar atunci. (…) Părintele nu este obligat să completeze acest formular. Nici un părinte nu este obligat, nu poate fi obligat. El trebuie să completeze doar atunci când elevul are simptome şi completarea se face cu: sunt de acord sau nu sunt de acord. Nimeni nu poate impune şi nu şi-a propus să impună să impună acest lucru”, a declarat ministrul Educaţiei, luni seară, la Realitatea Plus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Testarea se va face în prezenţa părintelui şi de către personal medical calificat. În cazul în care părinţii nu doresc testarea copilului, copilul nu mai revine în şcoală cel puţin 14 zile.