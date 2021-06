Sorin Cîmpeanu propune o nouă structură a anului școlar. Fost ministru al Educației: ”Vacanță de vară de o lună”

Din 2022, anul școlar ar putea avea mai multe săptămâni în România. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, propune o perioadă mai lungă de cursuri.

Automat, asta ar implica și o vacanță de vară mult mai scurtă. Propunerea este îmbrățișată și de către Daniel Funeriu, un fost ministru al Educației.

Sorin Cîmpeanu propune o nouă structură a anului școlar începând din 2022

Dacă 2021-2022 este deja stabilită, odată cu toamna anului 2022 am putea asista la o creștere a duratei cursurilor. Asta este dorința expusă recent de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Oficialul Guvernului dezvăluie că a făcut deja pași în acest sens. Cîmpeanu spune că ar fi vrut ca modificarea să aibă loc încă din 2021-2022, dar s-a lovit de un refuz, pentru că s-a motivat că este nevoie de predictibilitate.

În aceste condiții, ministrul dă asigurări că din toamna lui 2022, o prelungire a duratei cursurilor este extrem de probabilă.

”Începând din toamna anului 2022, vom face tot posibilul, vom prezenta argumente, în așa fel încât să fie acceptate de profesori, de părinți, de elevi, de decidenți, pentru că avem nevoie de o perioadă mai mare de cursuri. Avem nevoie de timp pentru recuperarea pierderilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu la .

”Propunerea pe care am făcut-o și pe care am motivat-o – da, din toamna anului 2022, un an școlar mai lung. Cu siguranță vacanța de vară va fi mai scurtă”, a mai spus ministrul, care a refuzat însă să dea niște termene.

Cîmpeanu își motivează propunerea și spune că pierderile materiei din pandemie ”au fost foarte mari”. Acesta mai subliniază că suntem printre ultimele țări din Europa din punct de vedere al duratei cursurilor.

”Suntem printre ultimele țări europene din punct de vedere al duratei cursurilor. Pierderile suferite pe perioada crizei sanitare au fost foarte mari, nu numai în România, este drept, ele vor trebui să fie recuperate în timp. Pentru asta, mai mult decât oricând, este nevoie de o durată mai mare a perioadei de cursuri”, a mai explicat Sorin Cîmpeanu.

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației: ”Vacanță de vară de o lună”

În același timp, un fost ministru al Educației, , este de acord cu ideea lui Cîmpeanu. Acesta spune că, în condițiile în care elevii au înregistrat pierderi importante în pandemie, nu ar ezita să scurteze vacanţa de vară la o lună, pentru recuperarea acestora.

”Având în vedere pierderile din pandemie, noi acum trebuie să facem un marş forţat pentru a livra copiilor ceea ce ei au pierdut în această pandemie. Nu aş ezita să fac câţiva ani cu o vacanţă de vară de o lună.

Ar fi o măsură greu primită de profesori şi înţeleg acest lucru, dar prima noastră datorie este faţă de elevi. Deci as scurta la o lună”, a afirmat Daniel Funeriu duminică, la .