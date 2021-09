Sorin Colceag, acuzat de tatăl unui fotbalist după ce devenit interimar la Dinamo: ”Şi-a bătut joc de el”

Forțat de interdicția primită de Dinamo de a efectua transferuri, în debutul acestui sezon, fotbaliști extrem de interesanți.

Unul dintre aceștia a fost Roberto Diniță, fiul fostului atacant Laurențiu Diniță. Mijlocașul a bifat 64 de minute în întâlnirea FC U Craiova – Dinamo 1-0, din etapa a doua.

Roberto Diniță refuză să meargă la echipa a doua

Calitățile lui Roberto Diniță au fost remarcate de , tehnicianul care l-a convocat constant la antrenamentele echipei de seniori a lui Dinamo, în ultimul său mandat.

La sfârșitul lunii iulie, mijlocașul a fost titularizat de Dario Bonetti în meciul cu FC U Craiova, iar ulterior, după ce clubului i-a fost ridicată interdicția de a efectua transferuri, a fost trimis la echipa a doua a clubului.

Roberto Diniță a refuzat acest lucru, iar Bonetti nu i-a mai dat a doua șansă. Tatăl fotbalistului susține că fiul lui a refuzat să se întoarcă la echipa a doua din cauza antrenorului Sorin Colceag, cel care până să fie instalat interimar se ocupa de pregătirea ”micilor câini”.

”Nu vrea să meargă la Dinamo 2 din cauza lui Sorin Colceag. Simte că nu este dorit de antrenor. Copilul consideră că antrenorul și-a bătut joc de el. Asta mi-a zis după ce a fost ținut pe margine la un joc-școală, 11 la 11 între ei, la un antrenament. S-a supărat pentru că pe postul lui de mijlocaș la închidere a fost băgat un mijlocaș lateral, iar el a stat pe tușă și s-a uitat.

Nu am nimic cu Colceag, să nu fiu înțeles greșit, și eu sunt antrenor! Am transmis conducerii clubului că dacă Roberto nu are valoare să fie în primii 22 nici la antrenamente, să-i dea drumul să plece sau să-l împrumute undeva”, a spus Laurențiu Diniță, pentru .

Oficialii din Ștefan cel Mare i-au transmis tatălui să-i caute echipă lui Roberto Diniță

Fostul fotbalist îi acuză pe oficialii dinamoviști de lipsă de respect și profesionalism după ce i-au transmis acestuia că este liber să-i caute o echipă lui Roberto Diniță, la care să fie împrumutat.

”Nu e treaba mea asta, e treaba clubului să-i caute echipă! Nu joacă pentru mine. Consider că își bat joc de el. Asta e părerea mea. Nici nu-l lasă să plece, nici nu…

Nu e vorba doar de băiatul meu, e vorba de toți copiii care sunt la Dinamo și se pierd în fiecare an din cauza unor astfel de lucruri. Roberto e tânăr, o fi luat o decizie proastă, dar cei de la Dinamo ar trebui să-l cheme la club și să-i explice situația.

Le-am spus: ’Băgați-l în seamă dacă vreți să faceți ceva din el. Dacă nu, dați-i rezilierea și lăsați-l în pace!’. Eu le-am spus de ce e supărat copilul”, a răbufnit Laurențiu Diniță.

Acesta a mai spus că fiul lui ia în calcul inclusiv posibilitatea de a se lăsa de fotbal.

”Roberto stă și suferă prin casă. Vrea să se lase de fotbal, după atâția ani de sacrificii. Nu poți să-ți bați joc așa de un copil. Poate sunt eu subiectiv, dar trebuie să găsească o soluție să-l împrumute la Liga 4, la Liga 3, numai să joace! Dacă vine altcineva la Dinamo 2 (alt antrenor în locul lui Sorin Colceag – n.r.) va fi altceva”, a adăugat Diniță senior.