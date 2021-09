Sorin Colceag, prima reacţie după Dinamo – FC Botoşani 1-2: “Cu Bonetti nu am mai vorbit de o lună şi jumătate”

Dinamo a pierdut din nou în campionat şi a ajuns la şase înfrângeri consecutive. Dario Bonetti este istorie pentru “câini”, aşa cum FANATIK , iar Sorin Colceag este antrenorul care asigură interimatul la formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare.

La finalul meciului cu FC Botoşani, cel al debutului pe banca lui Dinamo, Sorin Colceag a susţinut că nu a purtat nicio discuţie cu Dario Bonetti şi a avut cuvinte de laudă pentru Plamen Iliev, portarul “câinilor”.

Sorin Colceag, prima reacţie după Dinamo – FC Botoşani 1-2: “Nu a fost implicat în meciul de azi”

“Eu n-am mai vorbit cu domnul Bonetti de o lună şi jumătate, cel puţin. Nu a fost implicat în niciun fel la meciul de azi. Nu ştiu cum ar fi putut interveni. Personal, n-am avut nicio discuţie cu dânsul. N-a transmis nimic.

Iliev (n.r. – portarul) ne-a adus momente de siguranţă, de echilibru, dar toţi care au jucat au dat maximum, asta e important.

Nu cred că pot discuta acum despre a continua la Dinamo ca principal. N-am ce să spun. În rucsacul unui soldat se află întotdeauna şi sabia de mareşal”, a declarat Sorin Colceag la finalul meciului.

Analiza lui Sorin Colceag după debutul la Dinamo

Sorin Colceag a susţinut că au existat momente bune în jocul lui Dinamo, însă diferenţa a fost făcută la micile detalii. Antrenorul “câinilor” a identificat şi cel mai mare câştig după meciul cu FC Botoşani.

“Am reuşit să arătăm momente bune, dar am păcătuit la micile detalii, care au făcut diferenţa. Am dominat jocul după 0-2, am avut ocazii, am pus presiune, i-am dezorganizat, au făcut şi nişte schimbări – semn că aveau probleme.

A fost o energie de grup, ne-am regăsit spiritul, a fost important. E cel mai mare câştig. Am văzut implicarea tuturor, toţi au făcut pasul în faţă, am vorbit cu ei la final şi au spus că au dat tot ce au putut.

Meciul de azi ne dă speranţa că putem arăta mult mai bine pe viitor, cu revenirile lui Filip, Sorescu şi Matei”, a mai spus Sorin Colceag.

Dinamo a avut emoţii din cauza instalaţiei de nocturnă

În minutul 35, când FC Botoşani conducea cu 2-0, , iar fanii “câinilor” s-au gândit că vor pierde meciul la masa verde. După 13 minute de întrerupere, partida din “Groapă” a fost reluată.

Dacă nocturna s-ar fi stins din nou până la finalul meciului, Dinamo ar fi pierdut cu 0-3, aşa cum prevede regulamentul Federaţiei Române de Fotbal. “Câinii” au scăpat de o nouă ruşine, iar Gabriel Torje a reuşit să marcheze golul de onoare, pe final, din penalty.