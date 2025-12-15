Sorin Costreie, o noua intervenție pro-FCSB. Cum a ajutat-o de la VAR cu Unirea Slobozia

ADVERTISEMENT

Sorin Costreie a fost delegat, din nou, la un meci al FCSB-ului și a intervenit în favoarea campioanei României de la VAR. S-a întâmplat la

Unirea Slobozia a rămas în inferioritate numerică în minutul 56 al meciului cu FCSB. Daniel Șerbănică a fost eliminat după o intervenție din cabina VAR, acolo unde s-au aflat Sorin Costreie și Stelian Slabu.

Inițial, i-a arătat doar cartonașul galben fundașului de la Slobozia, care l-a faultat pe Juri Cisotti. VAR-ul a considerat însă că Șerbănică a comis faultul din poziția de ultim apărător, iar Băban a fost chemat la monitor să revadă faza. Arbitrul din Iași s-a convins și a revenit asupra deciziei, scoțând cartonașul roșu. – vezi

Decizia brigăzii de arbitri a venit mănușă pentru FCSB, care, la scurt timp, a deschis scorul la Clinceni. Mihai Lixandru a deschis scorul în minutul 62 după un corner executat excelent de Florin Tănase.

Costreie a „comis-o” în această etapă și la Dinamo – Metaloglobus 4-0

Unirea Slobozia – FCSB nu este singurul meci din această rundă la care a fost delegat Sorin Costreie. arbitrul din Voluntari a făcut parte din brigadă și la Dinamo – Metaloglobus 4-0.

Având în vedere scorul, meciul ar fi trebuit să fie unul simplu pentru „cavalerii fluierului”. Cu toate acestea, la 1-0 pentru Dinamo, Cei doi l-au chemat la monitor pe „centralul” Viorel Flueran pentru a vedea o fază de penalty, deși, inițial, ar fi trebuit să verifice un posibil ofsaid. În cele din urmă s-a luat decizia corectă, lovitură liberă indirectă pentru dinamoviști.