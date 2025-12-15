Sport

Sorin Costreie, o noua intervenție pro-FCSB. Cum a ajutat-o de la VAR cu Unirea Slobozia

Sorin Costreie, arbitrul VAR care e acuzat că o favorizează pe FCSB, a avut o nouă intervenție pro-campioana României. Ce s-a întâmplat la meciul cu Unirea Slobozia
Cristian Măciucă
15.12.2025 | 22:03
Sorin Costreie o noua interventie proFCSB Cum a ajutato de la VAR cu Unirea Slobozia
ULTIMA ORĂ
Sorin Costreie, o noua intervenție pro-FCSB. Cum a ajutat-o de la VAR cu Unirea Slobozia. FOTO: sportpictures.eu, colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Sorin Costreie a fost delegat, din nou, la un meci al FCSB-ului și a intervenit în favoarea campioanei României de la VAR. S-a întâmplat la meciul cu Unirea Slobozia din etapa a 20-a.

Sorin Costreie, intervenție de la VAR în Unirea Slobozia – FCSB

Unirea Slobozia a rămas în inferioritate numerică în minutul 56 al meciului cu FCSB. Daniel Șerbănică a fost eliminat după o intervenție din cabina VAR, acolo unde s-au aflat Sorin Costreie și Stelian Slabu.

ADVERTISEMENT

Inițial, „centralul” Vlad Băban i-a arătat doar cartonașul galben fundașului de la Slobozia, care l-a faultat pe Juri Cisotti. VAR-ul a considerat însă că Șerbănică a comis faultul din poziția de ultim apărător, iar Băban a fost chemat la monitor să revadă faza. Arbitrul din Iași s-a convins și a revenit asupra deciziei, scoțând cartonașul roșu. – vezi VIDEO

Decizia brigăzii de arbitri a venit mănușă pentru FCSB, care, la scurt timp, a deschis scorul la Clinceni. Mihai Lixandru a deschis scorul în minutul 62 după un corner executat excelent de Florin Tănase.

ADVERTISEMENT
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert....
Digi24.ro
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia

Costreie a „comis-o” în această etapă și la Dinamo – Metaloglobus 4-0

Unirea Slobozia – FCSB nu este singurul meci din această rundă la care a fost delegat Sorin Costreie. Acuzat de-a lungul timpului că are o afinitate pentru roș-albaștri, arbitrul din Voluntari a făcut parte din brigadă și la Dinamo – Metaloglobus 4-0.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva...
Digisport.ro
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Având în vedere scorul, meciul ar fi trebuit să fie unul simplu pentru „cavalerii fluierului”. Cu toate acestea, la 1-0 pentru Dinamo, arbitrii VAR, Bogdan Costreie și Sorin Costreie, au comis o gafă impardonabilă. Cei doi l-au chemat la monitor pe „centralul” Viorel Flueran pentru a vedea o fază de penalty, deși, inițial, ar fi trebuit să verifice un posibil ofsaid. În cele din urmă s-a luat decizia corectă, lovitură liberă indirectă pentru dinamoviști.

2,05 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Rapid
Alertă în Statele Unite! Atentat terorist dejucat în orașul în care România ar...
Fanatik
Alertă în Statele Unite! Atentat terorist dejucat în orașul în care România ar putea juca la Campionatul Mondial!
Chivu nu le răspunde la telefon foștilor colegi de la națională: „Așa e...
Fanatik
Chivu nu le răspunde la telefon foștilor colegi de la națională: „Așa e el. Nici măcar la mesaje”
Noul transfer de la FCSB, prezent la meciul cu Unirea Slobozia! Mihai Stoica...
Fanatik
Noul transfer de la FCSB, prezent la meciul cu Unirea Slobozia! Mihai Stoica l-a adus la partidă
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
L-a vizitat pe Crin Antonescu la muncă și a fost ȘOCAT de ce...
iamsport.ro
L-a vizitat pe Crin Antonescu la muncă și a fost ȘOCAT de ce a văzut sub biroul său: 'Nu o să uit niciodată! Vă pot confirma că e adevărat ce se spune'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!