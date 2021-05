Sorin Pușcașu de la Survivor România i-a surprins pe telespectatori seara trecută, după ce și-a cerut iertare de la părinții lui Albert Oprea, coechipierul cu care a avut cele mai multe conflicte. Războinicul a decis să se schimbe și să nu mai taxeze orice lucru din echipa sa.

Mai mult, Sorin a ținut să-și ceară scuze și de la public, fiind conștient că atitudinea pe care a avut-o față de unii dintre colegii lui nu l-a pus deloc într-o lumină bună.

Se pare că sportivul își dorește să îngroape securea războiului cu unii dintre colegii săi, mai ales cu Albert, după numeroasele certuri pe care le-au avut în camp.

Sorin de la Survivor România, gest șocant în Consiliu. Ce le-a transmis părinților lui Albert

Sorin a realizat că acțiunile și comportamentul său ar putea fi interpretate greșit de cei de acasă, motiv pentru care a decis să-și schimbe atitudinea și să-și ceară iertare de la public, dar și de la părinții lui Albert. Concurentul a susținut că a vrut mereu să spună adevărul, iar telespectatorii îl pot vedea ca pe un om rău.

Războinicul a ținut să precizeze că nu-și va schimba părerea despre Albert, dar i-a asigurat pe oamenii de acasă că nu va mai taxa greșelile altora, acesta nefiind rolul său în competiție.

„De la ultimul incident care s-a întâmplat între Sebi și Albert, mi-am dat seama de niște chestii. Am analizat în ultima perioadă și am spus că trebuie să mă schimb. O să încerc să nu mai votez social, ci doar sportiv, pentru că eu am fost în competiția asta și în orice competiție cu inima pentru echipă. Asta fac și pentru echipa asta și sufăr de fiecare dată când se întâmplă ceva greșit.

Am încercat să taxez anumite persoane și arăt adevărul, să demonstrez ceva și mi-am dat seama că acasă e posibil să fiu văzut eu cel rău. Eu n-am fost niciodată un om rău, am fost mereu corect, familia și prietenii mă știu și sunt mândri de mine.

Mă gândesc la cei dragi de acasă care știu ce încerc să fac în competiția asta și să arăt, iar restul lumii mă arată cu degetul și cred că e o mare durere în sufletul lor și am spus că trebuie să mă opresc.

Probabil am înțeles greșit această competiție și fiecare a venit de acasă cu o strategie, poate trebuie să vin și eu cu o strategie, dar nu m-a lăsat inima și mintea. Trag în continuare pentru echipă.

Vreau să-mi cer scuze publicului pentru că i-am taxat cumva pentru anumite greșeli că așa le simt eu aici. Vreau să-mi cer scuze pentru anumiți părinți ai unor colegi pentru că am vorbit lucruri despre ei”, a declarat Sorin Pușcașu în cadrul Consiliului de nominalizare de la Survivor România.