Sorin din Casa Iubirii, moment emoționant. Ce gest a făcut Bianca pentru el după eliminare

Tânărul a avut parte de un moment emoționant. Bianca a făcut un gest major pentru el după ce a ieșit din . Frumoasa brunetă i-a scris o scrisoare în care și-a pus sufletul pe tavă.

Sorin din Casa Iubirii, în lacrimi. Scrisoarea primită de la Bianca l-a emoționat

Sorin din Casa Iubirii a descoperit că Bianca regretă că nu a apucat să-l cunoască mai bine înainte de a fi eliminată. Tânăra spune că nu ar fi trebuit să ridice anumite bariere, precizând că-l va păstra mereu în inima sa.

„Dragul meu Sorin, încep această scrisoare prin a-ți spune că mi-ai lipsit în tot acest timp mai mult decât ai fi crezut. Nu am reușit să ne spunem lucruri pe care ni le doream, doarece timpul meu acolo, în Casa Iubirii, s-a scurs atât de repede, iar odată cu eliminarea mea am simțit că am lăsat ceva în urmă.

Vreau să știi că ai locul tău acolo, în inima mea, și îmi pare rău de faptul că am pus bariera distanței între noi atunci când ne-am cunoscut, de teama de a nu fi rănită.

Independent de voința mea, îți căutam mereu privirea și pe măsură ce fugeam, de fapt mă îndepărteam mai mult, iar tu ai simțit asta, tocmai de aceea nu ai renunțat la mine. Am fost rece, distantă, am părut indecisă, dar în realitate îmi doresc atât de tare să fiu iubită, înțeleasă, protejată și salvată din umbra trecutului.

Sunt în acel punct al vieții în care îmi doresc o familie, iar asta se construiește în timp, pas cu pas. Nu doresc să mă grăbesc, deoarece vreau să trăiesc o iubire mare, profundă, care să reziste pentru totdeauna.

Îți mulțumesc că m-ai ascultat și nu m-ai judecat, m-ai privit cu ochii tăi blânzi, m-ai lăsat să văd bunătatea sufletului tău și că ai fost atât de protector cu mine.

Acum te urmăresc de acasă, ești atât de frumos când râzi, Îmi doresc ce e mai bine pentru tine, să fii mereu liniștit și să îți urmezi mereu inima. Ai grijă de tine, te îmbrățisez cu drag și dor, Bianca”, a scris fosta concurentă în scrisoare, notează .

Sorin din Casa Iubirii, reacție după rândurile transmise de Bianca

Sorin s-a emoționat foarte tare când a aflat gândurile transmise de Bianca, după ieșirea din Casa Iubirii. Cuvintele brunetei l-au făcut să-și dorească ca tânăra să revină în emisiunea matrimonială de la Kanal D.

Totodată, a recunoscut că și-a dorit să o cunoscă mai bine pe frumoasa brunetă, dar în același timp ia în calcul o potențială parteneră din cele care au rămas în show.