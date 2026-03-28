Sorin Dinu și Ramona Farcău și-au lansat candidatura pentru șefia FRH! Anunță o revoluție în handbalul românesc. Video

Se anunță o luptă extrem de strânsă pentru șefia Federației Române de Handbal. Constantin Din, actualul președinte, își dorește un nou mandat, însă situația voturilor pare extrem de echilibrată. Sorin Dinu și-a lansat candidatura alături de Ramona Farcău, care candidează pentru postul de vicepreședinte. Cei doi promit să facă o adevărată revoluție în handbalul din țara noastră.

Alegeri la FRH! Se anunță o bătălie strânsă pentru postul de președinte!

Nici echipele de club nu au reușit să câștige trofee europene, deși în țara noastră salariile nu sunt deloc mici. Se investește enorm în aducerea de jucătoare străine pentru a ridica nivelul, iar românii cu greu reușesc să își facă un nume.

Multe jucătoare de talie mondială aleg să evolueze la echipe din campionatul României, atrase de salariile uriașe oferite, însă strategia aceasta pare că nu dă rezultate. Deși an de an țara noastră trimite formații în Champions League, rezultatele în fazele eliminatorii întârzie. Naționalele suferă, de asemenea, din acest motiv, întrucât românii nu reușesc să lege jocuri în picioare.

Sorin Dinu își dorește o adevărată reformă în handbalul românesc

Acesta a vorbit despre o regulă care să forțeze echipele din România să aibă în permanență un număr minim fix de sportive din țara noastră pe teren. Mai mult, acesta a făcut o analiză a handbalului românesc și a venit cu câteva soluții.

„Membrii comisiilor trebuie aleși de Adunarea Generală și e nevoie de transparență decizională. Vom prezenta execuția bugetară trimestrial, să știm cum s-au cheltuit banii. Dorim să comunicăm procesele-verbale ale ședințelor tuturor membrilor afiliați, la câteva zile distanță. Punctul al treilea se referă la asociațiile județene de handbal. Trebuie să le dăm mai multă putere, să le implicăm și să le încurajăm pentru a desfășura activități pentru copii și juniori la nivel național. Vreau ca fiecare asociație județeană de handbal să înregistreze sălile unde nu se joacă handbal și care ar putea fi folosite. Toată lumea spune că la nivel de copii și juniori sunt cele mai mari probleme și vom încerca să stabilim un program competițional cu meciuri suficiente, care să contribuie la dezvoltarea copiilor. Un campionat de elită pentru juniori 1 și 2, cu 24 până la 32 de echipe.

Federația nu poate asigura sprijin financiar cluburilor, dar poate face lobby la nivel local pentru ca autoritățile să contribuie financiar. În alt capitol sunt centrele naționale de excelență. Aici vom elabora o strategie națională de selecție pe categorii de vârstă, introducerea unui sistem de selecție regional și vom angaja antrenori cu licență pe nivel de vârstă. Selecția trebuie realizată de antrenorul coordonator al fiecărui centru. Voi cere eliminarea contractelor pentru jucători la Liga 2 din cauza lipsei de bani. Handbalul de plajă poate ajunge sport olimpic și trebuie să ne ocupăm și de acest aspect, să organizăm un sistem de competiții.

M-am angajat în această cursă văzând încrederea pe care mi-au oferit-o foarte mulți oameni de handbal. Un capitol se referă la organizarea federației și aici sunt multe de făcut. Voi desemna un director tehnic cu experiență și care ne poate duce pe un drum corect. Vom crea un departament pentru cercetarea handbalului internațional care să analizeze constant tendințele și orientările din handbalul mondial. Un alt obiectiv e implementarea unui program de licențiere a antrenorilor organizat de federație

Sunt un susținător al implementării unei reguli de 40% sportivi români în teren și vom încerca să aplicăm această regulă în ligile naționale de handbal. Nu cred că e o problemă ca fiecare club să crească un jucător U23. Antrenorii vor avea oportunitatea să își aleagă două cursuri din patru pe an la care să participe. Vom invita lectori IHF și EHF care să îi instruiască pe arbitrii și observatorii români. Vom transmite un set de clipuri video săptămânal cu interpretarea deciziilor luate. Credem că astfel va crește nivelul arbitrajelor. Sunt mari nemulțumiri pentru orele de transmitere a partidelor la TV și trebuie să vedem dacă ne dorim mai mulți bani sau mai multe meciuri de handbal la TV. Vom încerca să organizăm anual un All Star Game între jucătorii români și străini”, a declarat Sorin Dinu.

Sorin Dinu își dorește o adevărată reformă în handbalul românesc

Ramona Farcău candidează pentru postul de vicepreședinte la FRH

De asemenea, Ramona Farcău candidează pentru funcția de vicepreședinte. Și aceasta a avut un discurs în care a vorbit despre problemele din handbalul românesc și a venit cu câteva soluții pentru remedierea lor. Ea este de părere că este nevoie urgentă de reforme, întrucât țara noastră riscă să ajungă la un nivel de mediocritate.

„Zic eu că am adus glorie României. Am ales această echipă pentru că am încredere în acest program de redresare. E nevoie de o reformare. Trebuie să ne îndreptăm atenția către performanță. Organizăm turnee finale în România. Pe mine mă doare să văd în ce stadiu a ajuns handbalul din România. Cred că doar prin oameni putem schimba lucrurile. Nu se poate de pe o zi pe alta.

Avem materie primă, avem material uman, dar trebuie să mergem toți în aceeași direcție. Trebuie să lăsăm deoparte interesele personale. Cele mai mari probleme sunt în sectorul juvenil. Nu avem volum, iar automat calitatea scade. Avem și o altă problemă: copiii nu văd luminița de la capătul tunelului. Este o infuzie de străini. Cred că ar trebui să schimbăm ceva, să ajutăm copiii și juniorii. Trebuie să le dăm o șansă”, a declarat Ramona Farcău.