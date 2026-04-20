Sorin Dinu vrea să reformeze din temelii handbalul românesc: „Avem exagerat de multe jucătoare străine!”. Care va fi prima măsură ca preşedinte al FRH

ADVERTISEMENT

E săptămâna în care se decide viitorul handbalului românesc. Vineri, 24 aprilie, sunt programate alegerile FRH, iar FANATIK , care au avut ocazia să îşi expună planurile pentru conducerea Federaţiei. Începând de luni, pe site-ul nostru puteţi urmări interviuri, materiale şi reportaje pe tema alegerilor.

Sorin Dinu, interviu despre reforma handbalului românesc! De ce a luat decizia să candideze la şefia FRH

Sorin Dinu este unul dintre candidaţii pentru preşdinţia FRH, cotat cu şanse bune de a câştiga. Vicepreşedinte al FRH în ultimii opt ani şi vicepreşedinte al EHF Court of Handball, fostul mare arbitru român a fost în echipa lui Constantin Din în urmă cu patru ani. Diferenţele de viziune l-au făcut să schimbe taberele, iar acum pentru conducerea handbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Într-un amplu interviu acordat pentru FANATIK, Sorin Dinu a vorbit despre planurile pe care le are pentru redresarea handbalului românesc, fiind un susţinător al Legii Novak şi omul care a venit cu ideea implementării regulilor U-21 şi U-23, eliminate în 2022. Dinu a vorbit şi de ruptura faţă de actualul preşedinte, Constantin Din, dar şi despre echipele naţionale:

Domnule Dinu, în primul rând ce v-a determinat să candidaţi la preşedinţia FRH?

– Am fost opt ani vicepreşedinte şi la sugestia mai multor oameni de handbal, unii cu mai multă experienţă, alţii mai noi în handbal, am decis să fac acest pas, să încerc să realizez ceea ce nu am putut realiza în mandatul de vicepreşedinte.

ADVERTISEMENT

Sunteţi nemulţumit de modul în care s-a derulat mandatul din ultimii patru ani al domnului Din, cu care aţi făcut echipă la început?

– Nu e vorba dacă sunt eu sau nu nemulţumit. Nemulţumită este lumea handbalului.

ADVERTISEMENT

De ce a ieşit din echipa lui Constantin Din: „Nu am susţinut aceleaşi idei”

De unde a intervenit scindarea? Aţi avut un parteneriat puternic cu fostul dumneavoastră coleg din arbitraj. A fost atât de diferită viziunea în handbal?

ADVERTISEMENT

– Da, viziunea despre handbal, despre regulile pe care trebuie să le aplicăm a fost diferită. Nu am susţinut acele idei.

Povestiţi-ne puţin despre planurile pe care le aveţi pentru redresarea handbalului. Nu suntem într-un moment oportun, ăsta e adevărul…

– Rezultatele arată că nu suntem într-un moment foarte bun. Toată lumea spune că trebuie să ne aplecăm mai mult spre copii şi juniori, dar eu spun că trebuie să ne aplecăm şi asupra ceea ce avem la nivel de seniori în acest moment. La nivel de copii şi juniori, cred că ar trebui să avem un sistem competiţional ceva mai performant. Am propus posibilitatea disputării campionatelor de juniori pe categorii valorice. Urmează să vedem în ce măsură va fi acceptată de lumea handbalului.

ADVERTISEMENT

Sorin Dinu, despre pulsul alegerilor: „Starea generală este de nemulţumire”

Aţi mers prin ţară, aţi vorbit cu oamenii. Care e pulsul vis-a-vis de aceste alegeri?

– Starea generală este de nemulţumire. Dar pe lângă asta aş vrea ca lumea să vină şi cu propuneri, cum să fie îndreptate lucrurile. E uşor să spunem că suntem nemulţumiţi, dar trebuie să vedem cum este îndreptarea lucrurilor pe viitor.

Şi cum le îndreptăm?

– Cred că trebuie mai multă implicare din partea tuturor. Şi în primul rând a celor care fac handbalul la bază. Fără o schimbare a mentalităţii tuturor, nu putem vorbi de schimbarea întregului sistem.

Cum vedeţi alegerile de vineri cu patru candidaţi? Va fi strâns? Ce strategie aveţi?

– Fiecare dintre noi şi-a prezentat ideile. Acuma rămâne de văzut dacă oamenii de handbal la îmbrăţişează sau nu.

Ce spune de posibilele alianţe între candidaţi: „Nu mă îngrijorează”

S-a vorbit foarte mult de alianţe. V-aţi gândit la o chestiune de genul ăsta sau vă îngrijorează o posibilă alianţă între alţi candidaţi?

– Nu m-am gândit şi nici nu mă îngrijorează o posibilă alianţă. Mă gândesc că fiecare dintre noi a pornit în această cursă cu gândul de a câştiga.

În urmă cu patru ani a fost vorba de o alianţă care a dus la câştigarea alegerilor…

– Aia a fost o alianţă ad-hoc ca urmare a organizării turului doi a alegerilor pentru preşedinte.

Jucătorii de naţională au ajuns să refuze convocările: „Nu este normal!”

Naţionala masculină nu e pe un drum bun. A fost eliminată de Turcia, ce ar trebui să se schimbe acolo ca lucrurile să avanseze?

– Cred că ar trebui întrebaţi antrenorii în primul rând. De la ei trebuie să aflăm sugestiile şi drumul pe care trebuie să îl avem.

Nu e îngrijorător că există jucători care nu mai vor să vină la echipa naţională?

– Sigur că este îngrijorător, dar acest lucru s-a întâmplat constant după anii 90. Mulţi handbalişti de valoare au plecat în străinătate, din diverse motive nu s-au mai prezentat la echipa naţională. Acum, majoritatea handbaliştilor joacă în campionatul intern şi nu ştiu din ce motive refuză să se prezinte la echipa naţională. Nu ştiu din ce motive. Lucru care nu este normal.

Ce se întâmplă cu arbitrajul? S-au mărut baremurile, dar scandalurile nu au dispărut, ba din contră…

– Aşa este. Cred că nici nu vor putea dispărea în totalitate. La toate sporturile există discuţii despre arbitraj, în toate sporturile. Ar trebui să încercăm şi să arătăm care e linia de arbitraj în campionatul României. Ea trebuie să fie identică cu ceea ce se arbitrează prin Europa şi la nivel mondial. Dacă toată lumea va vedea că avem aceeaşi linie, acelaşi nivel cu ceea ce se arbitrează în străinătate, cred că vor fi mai puţine astfel de comentarii.

Care e marea problemă la feminin: „Avem exagerat de multe jucătoare străine”

Spuneaţi că vă concentraţi şi pe naţionalele de seniori. La fete cum vedeţi situaţia?

– La fete avem o problemă destul de mare pe care nu o au alte campionate din lume, avem foarte multe jucătoare străine, exagerat de multe. Aici cred că trebuie intervenit. Până acum Federaţia nu a dat curs ordinului Novak sau l-a dat formal. Avem în regulamente menţionate că trebuie respectată ponderea de 40% jucători români, dar nu se aplică nicio sancţiune pentru această prevedere.

Sunteţi un susţinător al Legii Novak?

– Sunt un susţinător al tuturor regulilor care ajută loturile naţionale ale României.

E gata să implementeze din nou regulile U-21 şi U-23

Dacă veţi ajunge preşedinte o să reintroduceţi reguli de ajutorare a tinerilor, cum au fost regula U21 sau U23?

– Regula U21 i-am propus-o domnului Dedu, care după o analiză a venit şi a propus-o în faţa Consiliului de Administraţie şi a fost votată. Apoi i-am sugerat că ar fi bine să completăm regula U21 cu regula U23, în special la handbalul masculin, unde sportivii evoluează mai greu ca la feminin. De data asta a acceptat imediat şi a fost implementată imediat. În 2022, fiecare echipă avea obligaţia să aibă pe raportul de joc un jucător U21 şi un U23, care la finalul campionatului trebuiau să aibă, în medie, 10 minute jucate pe meci la U21, 30 de minute pe meci la U23. Şi atunci au fost cluburi care nu au respectat, dar foarte puţine, unul sau două. Au plătit sancţiuni. Dar foarte multe jucătoare şi jucători au fost cumva angrenaţi în loturile echipelor de seniori şi au avut o evoluţie bună.

Ne putem aştepta ca, în cazul în care veţi conduce handbalul, să propuneţi aceste reguli?

– Cu siguranţă voi propune implementarea acestei reguli.

Aţi fost dezamăgit în momentul în care au fost eliminate aceste reguli?

– Sigur că da. Nu numai regulile U21 şi U23 au fost eliminate. În handbalul masculin, cluburile aveau obligaţia să aibă opt jucători români pe raportul de joc şi doi permanent în teren. Practic, Federaţia a avut reguli similare ordinului Novak înaintea apariţiei acestui ordin. Din păcate au fost eliminate.

Prima măsură din postura de preşedinte: „Desemnarea unui director tehnic”

Care e prima măsură pe care o veţi face în calitate de preşedinte?

– Primul lucru pe care îl voi face este desemnarea unui director tehnic care să se ocupe de desemnarea strategiei metodologice pentru activitatea handbalistică din România.

Vă gândiţi să schimbaţi şi selecţionerii?

– În măsura în care nu există contracte în vigoare, va trebui să desemnăm un selecţioner (n.r. la masculin). În privinţa celor care au contracte în vigoare vom vedea care este situaţia.

România organizează trei competiţii majore: „Am ştiut la ce ne angajăm”

România organizează trei competiţii majore în acest an. Suntem pregătiţi să organizăm aceste competiţii într-un interval de şase luni?

– Eu spun că atunci când a fost angajată organizarea acestor competiţii am ştiut exact la ce ne angajăm. Acum, o să vedem cum e situaţia la momentul respectiv.

Dacă de luni veţi fi la FRH va trebui să preluaţi organizarea…

– Sunt convins că s-au făcut nişte paşi ca Federaţia Naţională, Federaţia Europeană urmăresc paşii care s-au făcut şi cred că totul este în regulă. Nu ştiu dacă avem şi buget alocat din partea Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Cât de important este pentru România că organizează după atâta timp un Campionat European de senioare?

– Este un lucru foarte important. Am primit spre organizare două grupe în prima fază şi o grupă principală. Este un lucru foarte bun pentru România.

Cum ne văd europenii la handbal: „Ne respectă pentru ceea ce am fost”

Aveţi vreun plan prin care să aduceţi lumea aproape de handbal?

– Până la urmă handbalul se joacă pentru spectatori. Cu siguranţă vom încerca să aducem cât mai mulţi spectatori în sălile de sport.

Cât de mult vă ajută funcţia de la Federaţia Europeană?

– E o conexiune cu handbalul european, o experienţă care nu are neapărat legătura cu conducerea Federaţiei, dar care te pune în interacţiune cu diferite situaţii care pot ajuta la organizarea activităţii handbalistice.

Cum ne văd europenii? Cum se vede România dinspre Federaţia Europeană de handbal?

– Europa ne respectă pentru ceea ce am fost în handbal, asta am simţit mereu pe oriunde am fost. Toată lumea se întreabă de ce nu putem să revenim în top.

Şi care ar fi răspunsul?

– Totul depinde de noi, de adaptarea la situaţia economică actuală, situaţia socială… Este un cumul de factori pe care îi putem avea pentru a putea progresa.

Problema cu banii publici investiţi în sport: „Aici am o mare rezervă”

Spuneaţi de situaţia economică şi socială. În mai multe zone, handbalul este un sport răsfăţat, se bucură de foarte mulţi bani. Cum vedeţi sumele din bani publici investite în handbal?

– Este foarte bine că sunt autorităţi publice care investesc în sport şi în handbal, în special. Din fericire, Legea Sportului are o prevedere prin care 30% din sumele alocate din banii publici trebuie direcţionate spre programele destinate copiilor şi juniorilor. Aici am o mare rezervă că acest procent se respectă. Nu ştiu dacă cineva respectă acest procent, pentru că dacă ar fi aşa, cluburile de copii şi juniori ar avea o finanţare mult mai bună.

Asta nu se vede şi în realitatea din teren?

– Se vede doar la echipele de Liga Naţională, în special în salarii se duc aceşti bani. Cred că o parte din aceste sume ar putea fi îndreptate şi spre cluburile de copii şi juniori pentru care câteva zeci de mii de euro înseamnă supravieţuirea.

Vorbind de supravieţuire, nu e îngrijorător că unele cluburi au bugete de nivel de top european, dar campionatul nu e complet?

– Se pare că şi în sezonul viitor vom avea aceleaşi dificultăţi. Pe undeva este o contradicţie, sunt autorităţi care fac eforturi să susţină echipele din prima ligă la un nivel foarte înalt, alte autorităţi care nu îşi permit acest lucru. Orice autoritate locală care alocă bani pentru sport aşteaptă automat şi rezultate. Le aşteaptă foarte repede. Avem doar cinci locuri în cupele europene şi sunt 9 echipe în Liga Naţională feminină care se bat pe aceste locuri cu bugete consistente.

Cere implicare din partea oamenilor din handbal: „Aştept mai multă participare”

Care e problema care vă supără cel mai rău în handbalul românesc?

– Sunt mai multe probleme care ar trebui rezolvate. Eu mă aştept la mai multă participare din partea oamenilor de handbal, pentru a oferi soluţii concrete pentru situaţiile cu care ne confruntăm.

În final aş vrea să spuneţi de ce ar trebui să fiţi dumneavoastră viitorul preşedinte al Federaţiei?

– Pentru că în ultimii opt ani am venit în contact cu problemele din cadrul Federaţiei. În ultimii opt ani am fost în contact cu reprezentanţi ai cluburilor la toate nivelurile, cu problemele pe care le-au ridicat şi cred că putem încerca împreună să eliminăm din aceste probleme.

24 aprilie 2026 e data la care au loc alegerile FRH

8 ani de zile a fost Sorin Dinu vicepreşedinte FRH